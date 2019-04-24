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      Кравчук предложил Зеленскому снять блокаду с Крыма

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      Кравчук предложил Зеленскому решить вопрос блокады Крыма "цивилизованным путем"
      Кравчук предложил Зеленскому решить вопрос блокады Крыма "цивилизованным путем" / Фото из открытых источников

      Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что новому главе государства следует пересмотреть вопрос блокады оккупированного Россией Крыма. Такое заявление уже успело вызвать ряд реакций.

      "Кравчук рекомендует лидеру президентских выборов Владимиру Зеленскому "налаживать человеческие взаимоотношения" с людьми в Крыму, об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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      В частности, экс-президент посоветовал Зеленскому снять "все блокады".

      Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам,
      – считает политик.

      При этом Кравчук отметил, что Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым – не украинский.

      Такой совет уже успел собрать ряд реакций. В частности, его прокомментировал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

      "Первый президент Украины Кравчук посоветовал новому президенту снять блокаду с Крыма. Потому что все вопросы "должны решаться цивилизованным рыночным путем". Действительно, есть такой путь, но он состоит в другом – Россия выходит из Крыма и выплачивает Украине компенсацию за оккупацию", – написал он на своей странице в Twitter.

      На совет Кравчука отреагировал и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. В эфире одного из украиских телеканалов он отметил, что "снятие энергетической или любой другой блокады с Крыма означает его признания частью России".

      Позиция Украины с 2014 года – Крым является оккупированной территорией. Согласно всем конвенциям, ответственность за социально-экономическую ситацию на оккупированных территориях несет страна-агрессор и страна-оккупант,
      – заявил Гримчак.

      Отметим, еще перед вторым туром выборов в команде Владимира Зеленского ответили на вопрос лидера крымскотатарского народа и народного депутата Украины Мустафы Джемилева относительно статуса Крыма. Там ответили, что Крым является оккупированной территорией Украины, которую Россия должна вернуть под контроль Киева. Москва незаконно аннексировала полуостров и должна выплатить за это компенсацию, в том числе пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

      В чем заключается блокада Крыма? Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и энергомостом из Кубани. В марте этого года в Крыму объявили о запуске двух новых электростанций.

      ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Аннексия Крыма Леонид Кравчук
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