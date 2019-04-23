Кравчук посоветовал Зеленскому, как уберечься от падения рейтинга

В падении рейтинга виноват сам президент. Он изначально должен говорить с народом откровенно и честно информировать о всех своих шагах, консультироваться с населением и отчитываться перед ним.

Если президент считает, что власть имеет большую силу, чем народ, то единства между ними не будет, отметил экс-президент Украины Леонид Кравчук, пишет "Обозреватель".

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ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

Кравчук отметил, что голосование было демократическим – и это оценили на Западе. Однако, по его мнению, у Украины много проблем. Поэтому лидеру президентских выборов Владимиру Зеленскому "понадобится много сил, энергии и поддержки".

Экс-президент Украины отмечает, что самое важное – общаться с народом без лжи. В таком случае общество не выйдет через 100 дней и не скажет: "Давайте нам нового президента".

Если бы президент показал свою команду и заявил, что здесь нет коррупционеров, а если кто-то попадется, сразу же, не дожидаясь завтра, посадим в тюрьму, тогда народ поверит, он увидит, что президенту не легко, но он работает,

– добавил Кравчук.

Он также хочет сказать будущему президенту о том, что "нужно стать перед людьми и сказать, кто чем занимается". Кроме того, "определиться, с какой Украиной он имеет дело".

"Надо провести международный аудит, определить сколько вывезено из Украины, изъято из государственной собственности, сколько средств, активов, кто это сделал и т. д.", – считает Кравчук.

Новому украинскому лидеру следует увидеть "реальную Украину". После этого с помощью закона следует наказать тех, кто нанес Украине большой вред.

Нужно, чтобы человек, пришедший к власти, и команда, пришедшая к власти, полностью поставили себе задачу отдать Украине все. Имею в виду не земли с имениями, а всю энергию, всю силу ума, опыта, отдать все, что есть у тебя, чтобы что-то сделать для Украины,

– пояснил экс-президент.

Кравчук подчеркнул, что президент "должен балансировать между всеми интересами, никто не может претендовать на единое видение и философию создания".

"Это должно быть общенациональное движение, а не движение одной части, которая не воспринимает другая часть. Никто так Украину не построит", – добавил он.



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