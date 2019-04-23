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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Кравчук порадив Зеленському, як вберегтись від падіння рейтингу

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      Президент повинен говорити з народом відверто, – Кравчук
      Президент повинен говорити з народом відверто, – Кравчук / Фото з відкритих джерел

      У падінні рейтингу винен сам президент. Він від початку повинен говорити з народом відверто і чесно – інформувати про усі свої кроки, консультуватися із населенням та звітувати перед ним.

      Якщо президент вважає, що влада має більшу силу, ніж народ, то єдності між ними не буде, зазначив екс-президент України Леонід Кравчук, пише "Обозреватель"

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      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      Кравчук зазначив, що голосування було демократичним – і це оцінили на Заході. Однак, на його думку, в України багато проблем. Тому лідеру президентських виборів Володимиру Зеленському "знадобиться багато сил, енергії та підтримки".

      Екс-президент України наголошує, що найважливіше – спілкуватися із народом без брехні. У такому випадку суспільство не вийде через 100 днів і не скаже: "Давайте нам нового президента".

      Якби президент показав свою команду і заявив, що тут немає корупціонерів, а як хтось попадеться, одразу ж, не чекаючи завтра, посадимо у в’язницю, тоді народ повірить, він побачить, що президенту не легко, але він робить,
      – додав Кравчук.

      Він також хоче сказати майбутньому президентові про те, що "потрібно стати перед людьми й сказати, хто чим займається". Окрім того, "визначитися, з якою Україною він має справу".

      "Треба провести міжнародний аудит, визначити скільки вивезено з України, вилучено з державної власності, скільки коштів, активів, хто це зробив тощо", – вважає Кравчук.

      Новому українському лідерові слід побачити "реальну Україну". Після цього з допомогою закону варто покарати тих, хто завдав Україні великої шкоди.

      Потрібно, щоб людина, яка прийшла до влади, і команда, яка прийшла до влади, повністю поставили собі завдання віддати Україні все. Маю на увазі не землі з маєтками, а всю енергію, всю силу розуму, досвіду, віддати все, що є у тебе, щоб щось зробити для України,
      – пояснив екс-президент.

      Кравчук наголосив, що президент "повинен балансувати між усіма інтересами, ніхто не може претендувати на єдине бачення і філософію створення України".

      "Це має бути загальнонаціональний рух, а не рух однієї частини, яку не сприймає інша частина. Ніхто так Україну не збудує", – додав він.


      Підтримка кандидатів по областях: інфографіка


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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Леонід Кравчук Результати виборів президента 2019
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