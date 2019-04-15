Крым – это Украина: у Зеленского ответили Джемилеву о статусе полуострова

Крым является оккупированной территорией Украины, которую Россия должна вернуть под контроль Киева. Москва незаконно аннексировала полуостров и должна выплатить за это компенсацию, в том числе пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

Такое заявление сделала команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ответ на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева относительно судьбы аннексированного Россией Крыма.

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Лидер "95 Квартала" за время предвыборной кампании так и не дал ответа на ряд острых для украинцев вопросов по оккупации полуострова и России. Поэтому Мустафа Джемилев озучил свои пять вопросов к Зеленскому и попросил дать на них лаконичные ответы. Один из них – является ли Крым Россией, и как он относится к оккупации полуострова.

Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация происходила абсолютно противозаконным и насильственным способом. Так называемый "референдум" не может считаться актом, что свидетельствует о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного числа граждан крымскотатарского, украинского, даже русского и другого этнического происхождения,

– отметили в штабе Зеленского.

Поэтому полуостров был, остается и будет частью Украины и должен вернуться в ее состав.

"Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан – это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция непоколебима и бескомпромиссна. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут произойти за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК", – добавили у кандидата.

Его штаб утверждает, что вообще вопрос независимости и территориальной целостности Украины не может быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей. Поэтому никаких разговоров об обмене Крыма на мир на Донбассе быть не может.

В пресс-службе Зеленского отметили, что военное решение конфликта с Россией неприемлемо, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения западных союзников.

"Это означает, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить при участии западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах – не на оккупированных территориях нашего государства", – подчеркнули они.

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Украина должна поддерживать контакт с гражданами на оккупированных территориях, но только с помощью культурно-информационного и гуманитарного инструментария.

Кроме того, учитывая агрессию Кремля на оккупированном Донбассе и в Крыму, вопрос о снятии экономической блокады с них рассматриваться не может.

"Итак мы не разделяем и не станем разделять и рассматривать отдельно вопросы Донбасса, Крыма, или Азовского моря. Но история и жертвы крымскотатарского народа при сталинских, а сейчас и путинских репресиях и его вклад в становление и развитие независимой Украины, являются безусловными основаниями предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма", – подытожили у Зеленского.



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