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      Зеленский: Шоумен может стать президентом, а президент, ставший шоуменом – это обидно

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      Зеленский обратился к Порошенко
      Зеленский обратился к Порошенко / Коллаж 24 канала

      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к президенту Петру Порошенко. В нем он призвал своего оппонента во втором туре президентских выборов 2019 года перейти от "я услышал" до "я сделаю".

      Также Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко к выполнению его должностных обязанностей и обещаний. Соответствующее видеообращение Зеленский разместил на своей странице в Facebook в понедельник, 15 апреля.

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      И попросил прекратить бегать за ним по телеканалам, заниматься сдачей анализов и выступать на стадионе.

      Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезную должность – должность президента Украины. Господин Порошенко! Я очень хочу, чтобы Вы от "я услышал" перешли к "я сделаю",
      – сказал Зеленский.

      И пояснил: "А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков. И вспомнили о том, о чем вы забыли: о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе".

       

       

      Стоит отметить, что "посадить убийц и Свинарчуков" не является частью должностных обязанностей Президента Украины.

      Шоумен может стать президентом, а президент, ставший шоуменом – это обидно. Дебаты – 19-го, дела – каждый день,
      – подытожил Владимир Зеленский.

      Вибори

      Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?

      По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), они прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников дебатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

      11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялся словесный спор в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы снова призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но снова порознь. Порошенко со своим французским коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский пообщался "о жизни, о главном".

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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