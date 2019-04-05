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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский показал результаты анализов и оконфузился: фотофакт

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      Зеленский показал результаты анализов
      Зеленский показал результаты анализов / pravda.com.ua

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов крови. Он выбрал клинику Eurolab вместо НСК "Олимпийский". В первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля, но шоумен сразу исправил ее на 5 апреля. .Лаборатория наркотиков не обнаружила.

      Зеленский опубликовал документ с результатами у себя на Facebook-странице.

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      В заключении указано, что в исследуемой пробе периферической крови наркотических веществ не обнаружено. "Подтверждено повторным исследованием", – говорится в документе.

      В первом варианте анализов указано, что материал в Зеленского взяли 2 апреля. Однако официально в клинику для сдачи анализов Владимир Зеленский приходил сегодня, 5 апреля.

      аналізи зеленського 2 квітня
      В первом варианте документа указана дата 2 апреля

      В истории изменений на Facebook можно увидеть, что в своем посте Зеленский сменил одну фотографию.

      зеленський конфуз

      Не только журналисты, но и пользователи социальной сети сразу подчеркнули такой неоднозначный факт.

      зеленського аналізи результати
      Скриншот из комментариев к посту Владимира Зеленского

      В Eurolab взяли ответственное на себя за изменение даты. В лаборатории утверждают, что работник случайно нажал на цифру 2 вместо 5.

      Уверяем вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования,
      – говорится на Facebook-странице лаборатории.

      К слову, кровь у Зеленского брал не кто-нибудь, а актер и экс-участник кулинарного шоу "Мастер шеф" – Влад Кирякулов.

      Что известно о сдаче анализов Порошенко и Зеленским?
      Владимир Зеленский во время призыва Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийском" выдвинул несколько условий. Одним из них было, чтобы кандидаты перед дебатамы сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.

      Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, сдал кровь 5 апреля – для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже даже есть первые результаты: никаких психоактивных веществ в крови не обнаружено.

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      НСК "Олимпийский" назвал условия для проведения дебатов Порошенко и Зеленского
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Анализы Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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