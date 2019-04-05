Зеленский показал результаты анализов и оконфузился: фотофакт

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов крови. Он выбрал клинику Eurolab вместо НСК "Олимпийский". В первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля, но шоумен сразу исправил ее на 5 апреля. .Лаборатория наркотиков не обнаружила.

Зеленский опубликовал документ с результатами у себя на Facebook-странице.

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В заключении указано, что в исследуемой пробе периферической крови наркотических веществ не обнаружено. "Подтверждено повторным исследованием", – говорится в документе.

В первом варианте анализов указано, что материал в Зеленского взяли 2 апреля. Однако официально в клинику для сдачи анализов Владимир Зеленский приходил сегодня, 5 апреля.



В первом варианте документа указана дата 2 апреля

В истории изменений на Facebook можно увидеть, что в своем посте Зеленский сменил одну фотографию.

Не только журналисты, но и пользователи социальной сети сразу подчеркнули такой неоднозначный факт.



Скриншот из комментариев к посту Владимира Зеленского

В Eurolab взяли ответственное на себя за изменение даты. В лаборатории утверждают, что работник случайно нажал на цифру 2 вместо 5.

Уверяем вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования,

– говорится на Facebook-странице лаборатории.

К слову, кровь у Зеленского брал не кто-нибудь, а актер и экс-участник кулинарного шоу "Мастер шеф" – Влад Кирякулов.

Что известно о сдаче анализов Порошенко и Зеленским?

Владимир Зеленский во время призыва Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийском" выдвинул несколько условий. Одним из них было, чтобы кандидаты перед дебатамы сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.



Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, сдал кровь 5 апреля – для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже даже есть первые результаты: никаких психоактивных веществ в крови не обнаружено.