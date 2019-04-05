Порошенко сдал кровь на содержание алкоголя и наркотиков: первые результаты

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко 5 апреля сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Первые результаты быстрых тестов показали, что никаких психоактивных веществ не нашли.

Медицинское обследование Петра Порошенко состояло из двух этапов – непосредственного врачебного осмотра и сбора соответствующих анализов, сообщил врач-нарколог Киевской городской клинической наркологической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

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Соответствующее медицинское обследование перед дебатами было одним из озвученных ранее требований Владимира Зеленского. Однако к "Олимпийскому" он не приехал, а решил выбрать другое медицинское учреждение – клинику Eurolab. Туда он приехал также 5 апреля. Отметим, основатель и президент этой клиники Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство. Также он был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиуллина во времена Януковича.

Зеленский рассказал, что результаты его анализов появятся примерно через три дня. Зато первые результаты быстрых тестов исследований крови Петра Порошенко появились почти сразу. Кроме того рассказал, что материалом для анализов Порошнека стала кровь, моча и волосы вместе с волосяным фолликулом.

Мы использовали несколько способов для выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты, результаты которых я могу уже обнародовать. Никаких психоактивных веществ не нашли,

– отметил Ярый.

По его словам, точные результаты появятся через несколько часов. Процедура обследования волос продлится дольше – даже до двух недель.

К НСК "Олимпийский" приехали представители четырех киевских клиник – частных медицинских учреждений "Борис", "Медиком", а также больницы скорой медицинской помощи и наркологической больницы города. Сам Порошенко отметил, что ожидал увидеть и Зеленского, однако тот так и не пришел.

К слову, в команде шоумена от такой идеи отказались раньше – объяснили, что в "Олимпийском" нет соответствующего медицинского оборудования.

Как Порошенко сдавал анализы: смотрите видео

Что известно о дебатах Порошенко с Зеленским?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако вскоре Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул ряд своих требований. После этого политики общаются с помощью видеосообщений. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.