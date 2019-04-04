Зеленский предложил Порошенко сдать анализы в Eurolab: основатель клиники его друг

Президентом и основателем клиники Eurolab, где кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил пройти общее медобследование оппоненту Петру Порошенко, является Андрей Пальчевский. Это – российский и украинский предприниматель и телеведущий, который открыто поддерживает Владимира Зеленского на президентских выборах.

24 канал сообщал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы на НСК "Олимпийский" и сделал новое предложение своему оппоненту Петру Порошенко. Так, политконсультант Зеленского отметил, что лучшим местом для проведения медицинского обследования обоих кандидатов является клиника Eurolab.

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Такое решение в команде Зеленского объяснили тем, что Eurolab является независимой, незаангажированной площадкой, в отличие от медицинского пункта стадиона "Олимпийский". Мол, на НСК "Олимпийский" 4 апреля заметили представителей спецслужб, нацгвардейцев, поэтому проводить медицинский осмотр там – некорректно.

Из открытых источников узнаем, что выбор клиники Eurolab командой Владимира Зеленского не является случайным. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский имеет украинское и российское гражданство. Также он был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиулина во времена Януковича.



Андрей Пальчевский

Бизнесмен открыто поддерживает Зеленского. Так, Пальчевский является частым гостем телеканала "Наш", что принадлежит скандальному экс-регионалу Евгению Мураеву и "112 каналу", который приписывают Виктору Медведчуку.

Так, в эфирах этих телеканалов от начала года Пальчевский неоднократно рассказывал, что "Зеленский должен стать следующим президентом Украины".

"Выборы – это самое серьезное испытание для тех, у кого сейчас власть и олигархических кланов, поддерживающих их . Сейчас определилась 4-ка лидеров. Ее возглавляет новый лидер украинской пока не политики, а государственности, мы надеемся, Владимир Александрович Зеленский. К этому привыкают уже не только молодые люди, но и такие, как я и старше. Те, кто молоды сердцем", – говорил он в эфире телеканала "Наш" в феврале 2019 года.

Чуть позже в эфире того же телеканала Пальчевский рассказывал, что Зеленский явно будет Президентом Украины.

Кроме того, Пальчевский был гостем на российском ток-шоу "60 минут" со скандальной ведущей Ольгой Скабеевой в конце марта.

В Украине в 2019 году есть возможность перехода от старой олигархической формы правления к новой – это Владимир Зеленский, который лидирует и который меньше, чем все ассоциируется с олигархатом,

– сказал Пальчевский в эфире телеканала "Россия-1".

Что еще известно об Андрее Пальчевском?У Пальчевского два гражданства: украинское и российское. Он окончил Военный институт иностранных языков в Москве.



Среди предприятий, основанных в Украине – "Пищевая ароматика", "Евролаб", "Центр лабораторных исследований", "Сити Инвест Сервис", "Новая авиация Украины".



С 2009 по 2010 год – директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Евролаб".



Работал телеведущим на телеканале "Интер" и на "Первом национальном".



В 2017 году работал ведущим на телеканале "Прямой". Однако пока в списке ведущих телеканала он не указан.

После первого тура президентских выборов Пальчевский так высказывался о Зеленском:

Он произнес первую речь, которая меня поразила. Он учится со скоростью курьерского поезда. Отвечал он очень хорошо. Интересно, сколько еще времени он будет представляться, как Вова. Это очень по-человечески. Я лично называю его "господин президент", чтобы он привыкал. И это не шутка,

– говорил Пальчевский.

Пальчевский даже был гостем телешоу Зеленского "95 квартал":

Дебаты Порошенко с Зеленским: что известно об этой истории?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.