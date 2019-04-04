Зеленский отказался сдавать анализы на "Олимпийском" и сделал новое предложение Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от предложения Петра Порошенко пройти медицинское обследование в медицинском пункте на НСК "Олимпийский". Он предложил действующему президенту сдать анализы 5 апреля в 8:00 в лаборатории Eurolab.

О новом предложении от Зеленского сообщил его политконсультант и советник штаба Дмитрий Разумков.

"При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab – это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попытался повлиять", – сказал политконсультант и советник штаба В. Зеленского Дмитрий Разумков журналистам в четверг.

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