Порошенко 5 апреля посетит НСК "Олимпийский": что там происходит

Действующий Президент Украины Петр Порошенко утром 5 апреля посетит НСК "Олимпийский". Его визит в комплекс запланирован на 9 часов утра.

В официальном представительстве главы государства в интернете указано, что на мероприятие приглашают журналистов. Вместе с тем, более детальной информации о цели визита президента на НСК "Олимпийский" на сайте не указано.

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Правда, 24 канал ранее писал, что Порошенко пригласил своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского 5 апреля прийти в медицинский пункт стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в частности, на употребление алкоголя и наркотиков.

В приглашении было указано то же время: 9 часов утра.

Следует отметить, что журналисты 24 канала около 17:00 заметили под стадионом автобус с бойцами Нацгвардии.





Бойцы Нацгвардии возле НСК "Олимпийский" 4 апреля/ фото – 24 канал

Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Петра Порошенко прийти на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Также он предложил Порошенко пройти медобследование. Петр Порошенко согласился на дебаты, и посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Как должны происходить дебаты?Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, они должны длиться в прямом эфире не меньше, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.



За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не грозит.



Спрогнозировать их течение трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.