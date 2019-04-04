Риск беспорядков во время дебатов есть, – политолог

Если дебаты состоятся на НСК "Олимпийский", риск столкновений между сторонниками обоих кандидатов – есть. Однако избежать столкновений все же возможно.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог, глава центра "Эйдос", Виктор Таран.

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В этой ситуации очень важно, как сработает Министерство внутренних дел и другие силовые структуры. Кстати, команда Зеленского была убеждена, что Порошенко откажется от такого формата дебатов, потому что побоится беспорядков. С их стороны это был хайп, а со стороны Петра Порошенко – сильная позиция. Убежден, что это было персональное решение президента,

– убеждает Виктор Таран.

Кроме того, считает Виктор Таран, Украина проходила такие испытания, когда сторонники разных партий сталкивались во время акций на Майдане.

"Украинцам удавалось не переходить грань. Для безопасности посетителей дебатов их можно разделить на сектора: с одного – сторонники Порошенко, с другого – Зеленского. Запускать на стадион через различные турникеты и тому подобное. Это все можно организовать, было бы желание. Правда, подобного уровня политической дискуссии и кампании еще не было нигде в мире", – добавляет Виктор Таран.

В то же время, в департаменте коммуникаций МВД Украины заявили, что готовы обеспечить безопасность дебатов между лидерами президентской гонки Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский".

Как написал у себя на странице в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко – у МВД есть опыт работы на этом стадионе во время проведения Лиги чемпионов в Киеве.

"Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД готовы обеспечить охрану публичного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов", – написал Шевченко.

Кто победил в первом туре президентских выборов?После того как ЦИК подсчитала 100% голосов избирателей, победителем первого тура президентской гонки с результатом 30,24 % стал Владимир Зеленский, на втором месте Петр Порошенко – 15,95%, Юлии Тимошенко отдали свои голоса 13,40% избирателей, Юрию Бойко – 11,67%, Анатолию Гриценко – 6,9%.