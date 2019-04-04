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      Дебаты между Порошенко и Зеленским: МВД готово обеспечить охрану стадиона

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      Дебаты между Порошенко и Зеленским: МВД готово обеспечить охрану стадиона
      Дебаты между Порошенко и Зеленским: МВД готово обеспечить охрану стадиона / Фото с Facebook-страницы Артема Шевченко

      Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить безопасность дебатов между лидерами президентской гонки Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский".

      Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал у себя на Facebook-странице, что у МВД есть опыт работы на НСК "Олимпийский" во время проведения Лиги чемпионов в Киеве.

      Читайте также: Что надо знать про дебаты между Порошенко и Зеленским и на что они повлияют

      Шевченко добавил, что сотрудники министерства – Национальная полиция, Национальная гвардия и ГСЧС уже имеют опыт работы на стадионе.

      Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем,
      – написал Шевченко.

      Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану публичного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов.

      Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Петр Порошенко согласился на дебаты, и посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.

      Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

       

      Как должны проходить дебаты?Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, они должны длиться в прямом эфире не меньше, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

      За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не грозит.

      Спрогнозировать их течение трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ГСЧС Министерство внутренних дел Полиция Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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