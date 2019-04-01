Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют

Не позднее, чем 19 апреля на Громадьском должны состояться дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые прошли во второй тур выборов президента Украины. Конечно, если оба кандидата согласятся принять в них участие. Рассказываем, какова вероятность того, что это произойдет и что изменят дебаты кандидатов.

Что такое дебаты?

Это - четко структурированный публичный обмен мнениями между двумя сторонами, в данном случае – между кандидатами в президенты. Участники дебатов имеют целью убедить аудиторию в правильности своей позиции. Их главная цель – сформировать у слушателей положительное впечатление и отношение к себе (на практике политики часто при этом пытаются "принизить" оппонента).

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Для чего они нужны?



Дебаты являются составной частью нормального демократического процесса выборов, в таком формате гражданам удобнее сравнить позиции политиков и увидеть, насколько кандидат верит в то, что он планирует сделать, сможет ли он это выполнить. Это не самый объективный вариант, но он важен для избирательного процесса.



Петр Порошенко

Какова вероятность того, что дебаты между Порошенко и Зеленским состоятся?

Достаточно высокая. Порошенко уже вызвал Зеленского на дебаты, и тот публично согласился. Однако это еще ничего не гарантирует.

Как отметил в комментарии 24 каналу политический аналитик Дмитрий Купыра, сами избиратели могут "заставить" кандидатов принять участие в дебатах. Если общество даст запрос, что не будет голосовать за определенного кандидата в случае его отказа, то это может убедить его это сделать. Электорат формирует свой выбор на основе взглядов политиков, реагируют ли они на запросы граждан.

Стоит отметить, что такой запрос был еще перед первым туром, но тогда "спасовали" оба фаворита избирательной гонки.

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Предусмотрено ли наказание за отказ кандидата от участия в дебатах?

Нет. Однако недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.



Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"

Повлияют дебаты на результат выборов?

Да, вполне могут. Дебаты являются эмоциональную составляющую избирательного процесса. Поэтому, если они состоятся, безусловно повлияют на ощущения и эмоции людей и, как следствие, на результаты их голосования во втором туре.

Во втором туре будут участвовать и те люди, которые в первом не голосовали ни за одного из двух фаворитов. Они будут решать, за кого отдать свой голос. И дебаты для них станут одним из инструментов для выяснения, за кого лучше проголосовать.

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Как к этому относится электорат обоих кандидатов?

Сейчас сложно ответить, есть ли запрос на дебаты со стороны избирателей Зеленского, нужно ли им это. Больше этого требует электорат действующего президента, чтобы увидеть поражение оппонента. По словам эксперта, команда Порошенко "оживилась" относительно дебатов только когда увидела, кто станет соперником. Ведь пока что, судя из немногочисленных выступлений Зеленского, где он говорит о политике не как комик, можно сделать вывод, что он является слабым в некоторых сложных политических вопросах.

Дебаты – "последний шанс" для Порошенко обойти Зеленского?

Исключительно дебаты вряд ли здесь помогут. Конечно, они значительно повлияют на граждан и на их голосование. Но сможет ли действующий президент "вырваться" вперед, будет зависеть и от ряда других вопросов. В частности, кто перехватит голоса кандидатов, которые во второй тур не прошли, и проголосуют ли (и за кого) те, кто не принимал участия в первом туре.

Что говорят в НСТУ?

Кандидатов пригласили принять участие в теледебатах, которые должны состояться 19 апреля. Как отмечал Зураб Аласания, спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.

Дебаты состоятся в одном из трех форматов: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

За кого проголосовали украинцы на выборах?

По предварительным результатам голосования, почти треть украинцев (30,38%) поддержали комика Владимира Зеленского. Во втором туре, который состоится 21 апреля, его конкурентом станет действующий президент Украины Петр Порошенко (16.11%).



Какой была явка украинцев на выборах