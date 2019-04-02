Украинцы создали петицию об обязательности дебатов на выборах президента

На сайте Верховной Рады появилась петиция, в которой украинцы хотят обязать проводить публичные дебаты кандидатов в президенты перед каждым туром выборов. Ее поддержали чуть более 200 человек.

Известно, что петицию разместил Алексей Теплухин сегодня, 2 апреля. Для того, чтобы ее рассмотрела Верховная Рада, петицию должны поддержать в целом 25 тысяч человек. По состоянию на 17:30 ее поддержали лишь 216 человек.

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Автор отметил, что только на открытых публичных дебатах кандидаты смогут не оперировать политическими лозунгами, а обсуждать реальные дела, планы и пути их реализации. Также он добавил, что необходимость такой процедуры подтверждается мировым опытом.

Петицию об обязательности дебатов на выборах президента можно найти здесь.

Для чего нужны дебаты?Дебаты – это четко структурированный публичный обмен мнениями между двумя сторонами, в этом случае – между кандидатами в президенты. Цель участников дебатов – убедить аудиторию в правильности позиции каждого из них. А еще участники дебатов пытаются сформировать у слушателей положительное впечатление и отношение к себе.

К слову, недавно появилась информация о том, что лидер президентских выборов Владимир Зеленский может пропустить дебаты из-за плотного концертного графика. А в штабе кандидата заявили, что украинскому обществу не очень нужны дебаты.

Тем временем в сети активно распространяется флешмоб #Дебати_Челендж. Люди постят призывы и свои мысли о встрече победителей первого тура президентских выборов.

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