17:39
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Дебаты перед вторым туром выборов президента могут стать обязательными: появился законопроект

      147 Читати новину українською
      Дебаты Порошенко с Зеленским: в Раде появился законопроект об обязательных дебатах перед вторым туром выборов президента
      Дебаты Порошенко с Зеленским: в Раде появился законопроект об обязательных дебатах перед вторым туром выборов президента / 24 канал

      В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об обязательном проведении дебатов между кандидатами перед вторым туром президентских выборов в Украине. Это для того, чтобы кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились и ответили на вопросы избирателей и оппонентов.

      Авторы проекта закона про обязательные дебаты – народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко и Мария Ионова.

      Читайте также: #Дебати_Челендж: украинцы запустили в соцсетях флешмоб относительно президентских выборов

      "Этот законопроект, кстати, я регистрировала и в ВР в предыдущий созыв – чтобы заставить прийти на дебаты Януковича (с Ющенко в 2004 году, – ред.), который также скрывался", – сообщила Геращенко.

      Она добавила, что в прошлый раз Партия регионов не поддержала даже внесение законопроекта в повестку дня парламента.

      Геращенко убеждена, что "Зеленский боится дебатов".

      Ну, если Зеленский боится дебатов, можно пригласить на дебаты Голобородько. Пусть так,
      – иронично резюмировала Геращенко.

      После объявления данных экзит-пола первого тура выборов, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, и последний согласился. Действующий президент убежден, что обсуждение между ними является обязательным.

      Читайте также: Что надо знать про дебаты между Порошенко и Зеленским и на что они повлияют

       

      Согласно закону, дебаты между кандидатами в президенты должны состояться не позже, чем 19 апреля и должны продолжаться в прямом эфире не менее 60 минут в промежутке между 19 и 22 часами. Общественное уже готовится проводить дебаты и планирует провести переговоры на эту тему со штабами Зеленского и Порошенко.

      Однако в избирательном штабе Зеленского уже начинают открещиваться от дебатов. Там говорят, что в проведении таких "собачьих боев" просто нет смысла. У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Порошенко их кандидат не должен.

      "Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Коломойский с Медведчуком?", – сказал советник Зеленского Руслан Рябошапка.

      А политолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов к дебатам с петром Порошенко, однако они не должны пересекаться с графиком Зеленского как художественного руководителя студии "Квартал 95".

      Что такое дебаты и для чего они нужны? Дебаты – это четко структурированный публичный обмен мнениями между двумя сторонами, в этом случае – между кандидатами в президенты. Цель участников дебатов – убедить аудиторию в правильности позиции каждого из них. А еще участники дебатов пытаются сформировать у слушателей положительное впечатление и отношение к себе.

      Дебаты – составляющая демократического процесса выборов. В таком формате избирателям удобнее сравнить позиции политиков и понять, насколько кандидат в президенты верит в то, что он планирует сделать, сможет ли он это выполнить. Дебаты – не самый объективный вариант, но он важен для избирательного процесса.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      29255
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      сегодня , 17:01 Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      Яніна Ткачук 199
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сегодня , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 735
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 3778
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 505
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      270
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      С 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год
       13 января 2012 , 08:38 0
      Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов
       12 ноября 2018 , 22:35
      "Евробляхеры" решили перенести акцию протеста: видео
       13 ноября 2018 , 11:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук