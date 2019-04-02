Дебаты перед вторым туром выборов президента могут стать обязательными: появился законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об обязательном проведении дебатов между кандидатами перед вторым туром президентских выборов в Украине. Это для того, чтобы кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились и ответили на вопросы избирателей и оппонентов.

Авторы проекта закона про обязательные дебаты – народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко и Мария Ионова.

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"Этот законопроект, кстати, я регистрировала и в ВР в предыдущий созыв – чтобы заставить прийти на дебаты Януковича (с Ющенко в 2004 году, – ред.), который также скрывался", – сообщила Геращенко.

Она добавила, что в прошлый раз Партия регионов не поддержала даже внесение законопроекта в повестку дня парламента.

Геращенко убеждена, что "Зеленский боится дебатов".

Ну, если Зеленский боится дебатов, можно пригласить на дебаты Голобородько. Пусть так,

– иронично резюмировала Геращенко.

После объявления данных экзит-пола первого тура выборов, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, и последний согласился. Действующий президент убежден, что обсуждение между ними является обязательным.

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Согласно закону, дебаты между кандидатами в президенты должны состояться не позже, чем 19 апреля и должны продолжаться в прямом эфире не менее 60 минут в промежутке между 19 и 22 часами. Общественное уже готовится проводить дебаты и планирует провести переговоры на эту тему со штабами Зеленского и Порошенко.

Однако в избирательном штабе Зеленского уже начинают открещиваться от дебатов. Там говорят, что в проведении таких "собачьих боев" просто нет смысла. У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Порошенко их кандидат не должен.

"Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Коломойский с Медведчуком?", – сказал советник Зеленского Руслан Рябошапка.

А политолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов к дебатам с петром Порошенко, однако они не должны пересекаться с графиком Зеленского как художественного руководителя студии "Квартал 95".

Что такое дебаты и для чего они нужны? Дебаты – это четко структурированный публичный обмен мнениями между двумя сторонами, в этом случае – между кандидатами в президенты. Цель участников дебатов – убедить аудиторию в правильности позиции каждого из них. А еще участники дебатов пытаются сформировать у слушателей положительное впечатление и отношение к себе.



Дебаты – составляющая демократического процесса выборов. В таком формате избирателям удобнее сравнить позиции политиков и понять, насколько кандидат в президенты верит в то, что он планирует сделать, сможет ли он это выполнить. Дебаты – не самый объективный вариант, но он важен для избирательного процесса.