Советник Зеленского предложил Порошенко устроить дебаты с Коломойским

В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского пока никаких дебатов не обещают. Наоборот – говорят, что в проведении таких "собачьих боев" просто нет смысла.

У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Петром Порошенко их кандидат не должен, заявил его советник Руслан Рябошапка, пишет "Громадское".

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После объявления окончательных официальных результатов первого тура выборов президента Общественное проведет переговоры со штабами двоих кандидатов, которые выходят во второй тур. Сейчас лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Но тем временем в штабе Зеленского опять передумали. Так, ранее их кандидат заявил, что готов к дебатам с Президентом.

Если у вас есть план на 5 лет – почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ,

– сказал Рябошапка.

Советник шоумена также рассказал, что в ближайшее время Зеленский подробно представит своим избирателям программу и членов команды.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты?" – добавил он.

Отметим, дату дебатов смогут назначить после согласия обоих кандидатов. Они должны состояться не позднее, чем 19 апреля.



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