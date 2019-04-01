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      Советник Зеленского предложил Порошенко устроить дебаты с Коломойским

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      У Зеленского снова передумали относительно дебатов
      У Зеленского снова передумали относительно дебатов / Фото из открытых источников

      В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского пока никаких дебатов не обещают. Наоборот – говорят, что в проведении таких "собачьих боев" просто нет смысла.

      У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Петром Порошенко их кандидат не должен, заявил его советник Руслан Рябошапка, пишет "Громадское".

      Читайте также: Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским: заявление Общественного

      После объявления окончательных официальных результатов первого тура выборов президента Общественное проведет переговоры со штабами двоих кандидатов, которые выходят во второй тур. Сейчас лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Но тем временем в штабе Зеленского опять передумали. Так, ранее их кандидат заявил, что готов к дебатам с Президентом.

      Если у вас есть план на 5 лет – почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ,
      – сказал Рябошапка.

      Советник шоумена также рассказал, что в ближайшее время Зеленский подробно представит своим избирателям программу и членов команды.

      "Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты?" – добавил он.

      Отметим, дату дебатов смогут назначить после согласия обоих кандидатов. Они должны состояться не позднее, чем 19 апреля.


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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Результаты выборов президента 2019 Петр Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019
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