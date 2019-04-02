Зеленский может проигнорировать дебаты из-за концертного графика

Шоумен Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко. Однако они не должны пересекаться с его графиком как художественного руководителя студии "Квартал 95".

На предыдущие дебаты перед первым туром выборов Зеленский не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, пишет "Обозреватель".

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В штабе Зеленского объясняют, что организаторы теледебатов об этом знали. К тому же там считают, что украинскому обществу это не очень нужно.

Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит,

– утверждает Разумков.

При этом он отметил, что Зеленский готов к дебатам, "а как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос". Издание отмечает, что в афише на официальном сайте студии "Квартал 95" нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.

Отметим, советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что обсуждать свою программу и план действий с Петром Порошенко их кандидат не должен, поскольку "в этом нет смысла". Однако сам Владимир Зеленский заявил, что согласен на дебаты.





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