17:42
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Зеленский может проигнорировать дебаты из-за концертного графика

      423 Читати новину українською
      В штабе Зеленского таки не видят смысла в дебатах
      В штабе Зеленского таки не видят смысла в дебатах / 24 канал

      Шоумен Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко. Однако они не должны пересекаться с его графиком как художественного руководителя студии "Квартал 95".

      На предыдущие дебаты перед первым туром выборов Зеленский не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, пишет "Обозреватель".

      Читайте также: Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским: заявление Общественного

      В штабе Зеленского объясняют, что организаторы теледебатов об этом знали. К тому же там считают, что украинскому обществу это не очень нужно.

      Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит,
      – утверждает Разумков.

      При этом он отметил, что Зеленский готов к дебатам, "а как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос". Издание отмечает, что в афише на официальном сайте студии "Квартал 95" нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.

      Отметим, советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что обсуждать свою программу и план действий с Петром Порошенко их кандидат не должен, поскольку "в этом нет смысла". Однако сам Владимир Зеленский заявил, что согласен на дебаты.
       


      Сколько людей проголосовало на выборах-2019

       
       

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019


       

       

      blog_ava
      Великий пост 2019: календарь питания по днях
      сегодня
      162447
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      сегодня , 17:01 Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      Яніна Ткачук 210
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сегодня , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 764
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 3804
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 506
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      270
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      С 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год
       13 января 2012 , 08:38 0
      Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов
       12 ноября 2018 , 22:35
      "Евробляхеры" решили перенести акцию протеста: видео
       13 ноября 2018 , 11:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук