Дебаты_Челендж: украинцы запустили в соцсетях флешмоб относительно президентских выборов

#Дебаты_Челендж – флешмоб под таким названием уже распространяется по социальным сетям. Люди постят призывы и свои мысли о встрече победителей первого тура президентских выборов.

Отметим, что инициирует дебаты в прямом эфире Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

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Все ради того, чтобы украинцы могли задать вопросы лидерам избирательных гонок. Петра Порошенко и Владимира Зеленского на такой интеллектуальный батл уже пригласили. Действующий президент сразу ответил: к разговору готов. А вот Зеленский сначала вроде согласился, но потом в штабе дали понять: еще думают над этим.

Дебаты запланированы на вечер пятницы, 19 апреля. А между тем в Facebook уже отреагировали и начали публиковать вопросы к кандидатам.

Тем временем на сайте электронных петиций президента Украины появилась петиция о публичных дебатах кандидатов в президенты. Там говорится о том, что нужно обязательно проводить публичные дебаты кандидатов в президенты, ведь украинцы должны знать о планах кандидатов, их команде и перспективах развития страны при их президентстве.

По состоянию на 2 апреля петиции подписали 5733 человека из 25000 необходимых голосов.