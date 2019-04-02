Дебати_Челендж: українці запустили у соцмережі флешмоб щодо президентських виборів

#Дебати_Челендж – флешмоб під такою назвою вже поширюється соціальними мережами. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру президентських виборів.

Зазначимо, що ініціює дебати у прямому ефірі Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

Усе заради того – аби українці могли поставити запитання лідерам виборчих перегонів. Петра Порошенка і Володимира Заленського на такий інтелектуальний батл вже запросили. Чинний президент одразу відповів: до розмови готовий. А от Зеленський спочатку ніби погодився, але потім у штабі дали зрозуміти: ще думають над цим.

Дебати заплановані на вечір п'ятниці – 19 квітня. А тим часом у Facebook вже відреагували і почали публікувати запитання до кандидатів.