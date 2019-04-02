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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      #Дебати_Челендж: українці запустили у соцмережі флешмоб щодо президентських виборів

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      #Дебати_Челендж: українці запустили у соцмережі флешмоб щодо президентських виборів
      #Дебати_Челендж: українці запустили у соцмережі флешмоб щодо президентських виборів / 24 канал

      #Дебати_Челендж – флешмоб під такою назвою вже поширюється соціальними мережами. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру президентських виборів.

      Зазначимо, що ініціює дебати у прямому ефірі Національна суспільна телерадіокомпанія України. 

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      Усе заради того – аби українці могли поставити запитання лідерам виборчих перегонів. Петра Порошенка і Володимира Заленського на такий інтелектуальний батл вже запросили. Чинний президент одразу відповів: до розмови готовий. А от Зеленський спочатку ніби погодився, але потім у штабі дали зрозуміти: ще думають над цим.

      Дебати заплановані на вечір п'ятниці – 19 квітня. А тим часом у Facebook вже відреагували і почали публікувати запитання до кандидатів.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Флешмоб
      Джерело: 24 Канал
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