Почему Тимошенко покинула дебаты в первые минуты: ответ Отара Довженко

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко была убеждена, что ее главные конкуренты Петр Порошенко и Владимир Зеленский не придут на предвыборные дебаты. Своим приходом в эфир она хотела показать, что якобы готова к дискуссии. Но после того, как Тимошенко в первые минуты покинула эфир, стало понятно, что на самом деле она и не планировала принимать участие в дебатах.

Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал медиаэксперт Отар Довженко.

Читайте также: Знак для избирателей, – эксперт об отказе Порошенко, Тимошенко и Зеленского от дебатов

Юлия Тимошенко пришла на всеукраинские дебаты, но через несколько минут покинула эфир. Она заявила, что хотела бы пообщаться со своими конкурентами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, но поскольку они не пришли в студию, то она также уходит. Ведущие предложили Тимошенко дебатировать с представителями гражданского общества. Тем не менее, она отказалась.

Я уверен, что она и не планировала участвовать в дебатах. Она была уверена, что ни Порошенко, ни Зеленский не придут, и решила показать себя таким способом – засвидетельствовать, что ее оппоненты не пришли на дебаты. Но этот формат не сугубо дискуссионный. Там много вопросов от ведущих, экспертов, журналистов. Впринципе, для украинцев было бы полезно посмотреть, как Тимошенко на эти вопросы отвечает. Но, очевидно, это было не в ее интересах,

– отметил Довженко.

В то же время, по мнению научного руководителя фонда "Демократические инициативы" социолога Ирины Бекешкиной, Тимошенко могла прийти в студию, чтобы проверить, что там действительно не будет Порошенко. Ведь если бы ее главный конкурент пришел, а она – нет, это бы выглядело, что она боится дискуссии с ним. А так она пришла, проверила, что Порошенко нет, и ушла.

Общественный активист Николай Выговский отметил, что Тимошенко ушла из эфира, потому что понимала, что присутствующие в студии эксперты и журналисты не поведутся на ее популистские обещания и заявления. Сегодня, 29 марта, она еще имеет выступления на ТРК "Украина", принадлежащем Ринату Ахметову, и ICTV, владельцем которого является Виктор Пинчук. Поэтому, эфир на олигархических телеканалах имеет для нее больший вес, чем дебаты на общественной вещании.

"Она пришла, увидела, что не сможет экспертам гражданского общества рассказывать о снижение тарифов и обнищании. Что это будет предметный разговор. А это не ее среда. Она лучше пойдет на телеканалы до Пинчука или Ахметова, и будет там говорить популистские завывания", – добавил Выговский.



Как будут проходить выборы президента-2019