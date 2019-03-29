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      Чому Тимошенко покинула дебати у перші хвилини: відповідь Отара Довженка

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      Тимошенко була впевнена, що Порошенко і Зеленський не прийдуть на дебати
      Тимошенко була впевнена, що Порошенко і Зеленський не прийдуть на дебати / Фото 24 каналу

      Кандидатка у президенти Юлія Тимошенко була переконана, що її головні конкуренти Петро Порошенко та Володимир Зеленський не прийдуть на передвиборчі дебати. Своїм приходом в ефір вона хотіла показати, що нібито готова до дискусії. Але після того, як Тимошенко у перші хвилини покинула ефір, стало зрозуміло, що насправді вона й не планувала брати участь у дебатах.

      Про це у коментарі журналістам 24 каналу розповів медіаексперт Отар Довженко.

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      Юлія Тимошенко прийшла на всеукраїнські дебати, але через кілька хвилин залишила ефір. Вона заявила, що хотіла б поспілкуватися зі своїми конкурентами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, але оскільки вони не прийшли у студію, то вона також йде. Ведучі запропонували Тимошенко дебатувати з представниками громадянського суспільства, які прийшли та іншими кандидатами. Проте, вона відмовилася.

      Я впевнений, що вона і не планувала брати участі в дебатах. Вона була впевнена, що ні Порошенко, ні Зеленський не прийдуть, і вирішила показати себе в такий спосіб – засвідчити, що її опоненти не прийшли на дебати. Але цей формат не суто дебатний. Там багато запитань від ведучих, експертів, журналістів. Впринципі, для українців було б корисно подивитися, як Тимошенко на ці питання відповідає. Але, очевидно, це було не в її інтересах,
      – наголосив Довженко.

      Водночас, на думку наукового керівника фонду "Демократичні ініціативи", соціолога Ірини Бекешкіної, Тимошенко могла прийти у студію, аби перевірити, що там справді не буде Порошенка. Адже якби її головний конкурент прийшов, а кандидатка – ні, це б виглядало, що вона боїться дискусії з ним. А так вона прийшла, перевірила, що Порошенка нема і пішла.

      Громадський активіст Микола Виговський відмітив, що Тимошенко пішла з ефіру, бо розуміла, що присутні в студії експерти та журналісти не поведуться на її популістичні обіцянки та заяви. Сьогодні, 29 березня, вона ще має виступи на ТРК "Україна", що належить Рінату Ахметову та ICTV, власником якого є Віктор Пінчук. Тому, ефір на олігархічних телеканалпх має для неї більшу вагу, аніж дебати на суспільному мовленні.

      "Вона прийшла, побачила, що не зможе експертам з громадянського суспільства розповідати про зниження тарифів і зубожіння. Що це буде предметна розмова. А це не її середовище. Вона краще піде на телеканали до Пінчука чи Ахметова, і буде там говорити популістичні завивання", – додав Виговський.


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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019
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