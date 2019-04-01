Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть

19 квітня на Суспільному повинні відбутися дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, які пройшли у другий тур виборів президента України. Звісно, якщо обидва кандидати погодяться взяти у них участь. Розповідаємо, яка вірогідність того, що це станеться і що змінять дебати кандидатів.

Що таке дебати?

Це – чітко структурований публічний обмін думками між двома сторонами, у цьому випадку – між кандидатами у президенти. Учасники дебатів мають на меті переконати аудиторію у правильності своєї позиції. Їхня головна ціль – сформувати у слухачів позитивне враження та ставлення до себе (на практиці політики часто при цьому намагаються "занизити" опонента).

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Для чого вони потрібні?

Дебати є складовою частиною нормального демократичного процесу виборів, у такому форматі громадянам зручніше порівняти позиції політиків і побачити, наскільки кандидат вірить у те, що він планує зробити, чи зможе він це виконати. Це не найоб’єктивніший варіант, але він важливий для виборчого процесу.



Петро Порошенко

Яка вірогідність того, що дебати між Порошенком і Зеленським відбудуться?

Досить висока. Порошенко уже викликав Зеленського на дебати і той публічно погодився. Проте це ще нічого не гарантує.

Як зазначив у коментарі 24 каналу політичний аналітик Дмитро Купира, самі виборці можуть "змусити" кандидатів взяти участь у дебатах. Якщо суспільство дасть запит, що не буде голосувати за певного кандидата у разі його відмови, то це може переконати його це зробити. Електорат формує свій вибір на основі поглядів політиків, чи реагують вони на запити громадян.

Варто зазначити, що такий запит був ще перед першим туром, але тоді "спасували" обидва фаворити виборчих перегонів.

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Чи передбачене покарання за відмову кандидата від участі у дебатах?

Ні. Однак нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має зробити їх обов'язковими.



Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу"

Чи вплинуть дебати на результат виборів?

Так, цілком можуть. Дебати є емоційною складовою виборчого процесу. Тому, якщо вони відбудуться, безумовно вплинуть на відчуття та емоції людей і, як наслідок, на результати їхнього голосування у другому турі.

У другому турі братимуть участь і ті люди, які у першому не голосували за жодного з двох фаворитів. Вони будуть вирішувати, за кого віддати свій голос. І дебати для них стануть одним із інструментів для з’ясування, за кого краще проголосувати.

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Як до цього ставиться електорат обох кандидатів?

Зараз складно відповісти, чи є запит на дебати з боку виборців Зеленського, чи потрібно їм це. Більше цього вимагає електорат чинного президента, щоб побачити поразку опонента. За словами експерта, команда Порошенка "оживилася" щодо дебатів тільки коли побачила, хто стане суперником. Адже поки що, судячи з нечисленних виступів Зеленського, де він говорить про політику не як комік, можна зробити висновок, що він є слабким у деяких складних політичних питаннях.

Дебати – "останній шанс" для Порошенка обійти Зеленського?

Виключно дебати навряд чи тут допоможуть. Звісно, вони значно вплинуть на громадян і на їхнє голосування. Але чи зможе чинний президент "вирватися" вперед, буде залежати й від низки інших питань. Зокрема, хто перехопить голоси кандидатів, які у другий тур не пройшли, і чи проголосують (й за кого) ті, хто не брав участі в першому турі.

Що кажуть в НСТУ?

Кандидатів запросили взяти участь у теледебатах, які повинні відбутися 19 квітня. Як зазначав Зураб Аласанія, спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

Дебати відбудуться у одному з трьох форматів: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

За кого проголосували українці на виборах?За попередніми результатами голосування, майже третина українців (30,38%) підтримали коміка Володимира Зеленського. У другому турі, який відбудеться 21 квітня, його конкурентом стане чинний президент України Петро Порошенко (16.11%).

Якою була явка українців на виборах