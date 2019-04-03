Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: видео
Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петр Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов.
"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, — нет, я это не вы в 2014 году", — сказал Зеленский.
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