Дебати між Порошенком та Зеленським: МВС готове забезпечити охорону стадіону

Міністерство внутрішніх справ України готове забезпечити безпеку дебатів між лідерами президентської гонки Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський".

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко написав у себе на Facebook-сторінці, що у МВС є досвід роботи на НСК "Олімпійський" під час проведення Ліги чемпіонів у Києві.

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Шевченко додав, що співробітники міністерства – Національна поліція, Національна гвардія, та ДСНС вже мають досвід роботи на стадоні.

Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем,

– написав Шевченко.

Тож підрозділи МВС України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на "Олімпійському" під час президентських дебатів.

Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Петро Порошенко погодився на дебати, і порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі про вибори президента.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.



За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.



Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.