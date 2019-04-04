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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський запропонував Порошенку здати аналізи в Eurolab: засновник клініки його друг

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      Андрій Пальчевський
      Андрій Пальчевський / Фото з відкритих джерел

      Президентом і засновником клініки Eurolab, де кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував пройти спільне медобстеження опоненту Петру Порошенку, є Андрій Пальчевський. Це – російський і український підприємець та телеведучий, який відкрито підтримує Володимира Зеленського на президентських виборах.

      24 канал повідомляв, що кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи на НСК "Олімпійський" і зробив нову пропозицію своєму опоненту Петру Порошенку. Так, політконсультант Зеленського зазначив, що кращим місцем для проведення медичного обстеження обох кандидатів є клініка Eurolab.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Таке рішення у команді Зеленського пояснили тим, що Eurolab є незалежним, незаангажованим майданчиком, на відміну від медичного пункту стадіону "Олімпійський". Мовляв, на НСК "Олімпійський" 4 квітня помітили представників спецслужб, нацгвардійців, тому проводити медичний огляд там – некоректно.

      Із відкритих джерел дізнаємось, що вибір клініки Eurolab командою Володимира Зеленського не є випадковим. Її засновник і президент Андрій Пальчевський має українське і російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.


      Андрій Пальчевський

      Бізнесмен відкрито підтримує Зеленського. Так, Пальчевський є частим гостем телеканалу "Наш", що належить скандальному екс-регіоналу Євгену Мураєву та "112 каналу", який приписують Віктору Медведчуку.

      Так, в ефірах цих телеканалів від початку року Пальчевський неодноразово розповідав, що "Зеленський має стати наступним президентом України".

      "Вибори – це найсерйозніше випробування для тих, у кого зараз влада і олігархічних кланів, що їх підтримують. Наразі визначилась 4-ка лідерів. Її очолює новий лідер української поки не політики, а державності, ми сподіваємось, Володимир Олександрович Зеленський. До цього звикають вже не лише молоді люди, а й такі, як я і старші. Ті, хто молоді серцем", – говорив він в ефірі телеканалу "Наші" у лютому 2019 року.

      Трохи згодом в ефірі того ж телеканалу Пальчевський розповідав, що Зеленський явно буде Президентом України.

      Окрім того, Пальчевський був гостем на російському ток-шоу "60 хвилин" зі скандальною ведучою Ольгою Скабєєвою наприкінці березня.

      В Україні в 2019 році є можливість переходу від старої олігархічної форми правління до нової – це Володимир Зеленський, який лідирує і який менше, аніж всі асоціюється із олігархатом,
      – сказав Пальчевський в ефірі телеканалу "Россия-1".

      Що ще відомо про Андрія Пальчевського? Пальчевський має два громадянства: українське і російське. Він закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві.

      Серед підприємств, заснованих в Україні – "Харчова ароматика", "Євролаб", "Центр лабораторних досліджень", "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України".

      З 2009 по 2010 рік – директор благодійної організації "Благодійний фонд "Євролаб".

      Працював телеведучим на телеканалі "Інтер" та на "Першому національному".

      З 2017 році працював ведучим на телеканалі "Прямий". Проте наразі у переліку ведучих телеканалу він не вказаний.

      Після першого туру президентських виборів Пальчевський так висловлювався про Зеленського:

      Він виголосив першу промову, яка мене вразила. Він навчається із швидкістю кур'єрського поїзда. Відповідав він дуже добре. Цікаво, скільки ще часу він буде представлятися, як Вова. Це дуже по-людськи. Я особисто називаю його "пан президент", щоб він звикав. І це не жарт,
      – казав Пальчевський.

      Пальчевський навіть був гостем телешоу Зеленського "95 квартал":

      Дебати Порошенка із Зеленським: що відомо про цю історію?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський
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