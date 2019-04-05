08:27
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
      Вєсті.UA
      20:53, 4 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский приехал сдавать анализы: видео

      159 Читати новину українською
      Зеленский проходит медицинскую экспертизу
      Зеленский проходит медицинскую экспертизу / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский проходит медицинскую экспертизу. 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

      Однако поговорить с журналистами Зеленский так и не успел – кандидат в президенты едва ответил на несколько вопросов.

      Читайте также: Будьте мужиком, приходите на дебаты, – Порошенко ответил Зеленскому

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Трамп передумал закрывать границу с Мексикой
      сегодня
      134
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 00:55 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 6385
      Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
      4 апреля , 22:35 Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
      1250
      Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      4 апреля , 22:00 Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      Артем Овдієнко 905
      Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
      4 апреля , 21:04 Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
      Яніна Ткачук 332
      НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      4 апреля , 20:11 НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      Світові Медіа 2782
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Украинские автошколы массово начали закрываться
       27 февраля 2016 , 13:10
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Ассоциации с московским Спартаком – фанатов Динамо возмутил рекламный ход клуба
       23 декабря 2018 , 10:02
      Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов
       12 февраля , 21:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук