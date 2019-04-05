Зеленский приехал сдавать анализы: видео

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский проходит медицинскую экспертизу. 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

Однако поговорить с журналистами Зеленский так и не успел – кандидат в президенты едва ответил на несколько вопросов. Читайте также: Будьте мужиком, приходите на дебаты, – Порошенко ответил Зеленскому Новость дополняется...