Зеленський приїхав здавати аналізи: відео

Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський вранці 5 квітня здав аналізи в одній із приватних лабораторій у Києва. Однак поспілкуватись із журналістами він так і не зміг – цей процес ускладнювала його охорона, яка відтісняла представників ЗМІ від кандидата.

Медичне обстеження було однієїю із "вимог" Зеленського до чинного президента України Петра Порошенка перед проведенням дебатів. Аби здати аналізи на вживання наркотиків та алкоголь, Зеленський приїхав до клініки Eurolab.

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24 канал повідомляв, що він відмовився від пропозиції Порошенка здавати аналізи на НСК "Олімпійський". За його словами, там нібито немає потрібного обладнання. Шоумен очікує результатів аналізів через три дні. На питання журналістів кандидат у президенти традиційно вирішив не відповідати – у цьому йому допомогла охорона. Територію клініки Зеленський покинув досить швидко.

Із відкритих джерел дізнаємось, що вибір клініки Eurolab командою Володимира Зеленського не є випадковим. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.

Що ще відомо про Андрія Пальчевського?Він закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві. Серед підприємств, заснованих в Україні – "Харчова ароматика", "Євролаб", "Центр лабораторних досліджень", "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України". З 2009 по 2010 рік – директор благодійної організації "Благодійний фонд "Євролаб". Працював телеведучим на телеканалі "Інтер" та на "Першому національному". З 2017 році працював ведучим на телеканалі "Прямий". Проте наразі у переліку ведучих телеканалу він не вказаний.

Відповідно до підрахунку ЦВК, лідером першого туру президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців. Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.