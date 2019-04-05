Порошенко здав кров на вміст алкоголю та наркотиків: перші результати

Порошенко здав кров на вміст алкоголю та наркотиків / 24 канал

Кандидат у президенти України Петро Порошенко 5 квітня здав аналіз крові на вміст алкогольних та наркотичних речовин у НСК "Олімпійському". Перші результати швидких тестів засвідчили, що жодної психоактивної речовини у крові немає.