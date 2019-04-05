Порошенко здав кров на вміст алкоголю та наркотиків: перші результати
Кандидат у президенти України Петро Порошенко 5 квітня здав аналіз крові на вміст алкогольних та наркотичних речовин у НСК "Олімпійському". Перші результати швидких тестів засвідчили, що жодної психоактивної речовини у крові немає.
Медичне обстеження Петра Порошенка складалося із двох етапів – безпосереднього лікарського огляду та збору відповідних аналізів, повідомив лікар-нарколог Київської міської клінічної наркологічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий.
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Медик зазначив, що аналізи робитимуть на основі крові, сечі та волосся разом із волосяним фолікулом.
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