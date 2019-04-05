Зеленський показав результати аналізів та оконфузився: фотофакт

Кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати своїх аналізів крові. Він обрав клініку Eurolab замість НСК "Олімпійського". У першому варіанті документу датою здачі аналізу було вказане 2 квітня, але шоумен одразу виправив її на 5 квітня. Лабораторія наркотиків не виявила.

Зеленський опублікував документ із результатами у себе на Facebook-сторінці.

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У висновку зазначено, що у досліджуваній пробі периферичної крові наркотичних речовин не виявлено. "Підтверджено повторним дослідженням", – написано у документі.

У першому варіанті аналізів вказано, що матеріал в Зеленського взяли 2 квітня. Однак, офіційно до клініки для здачі аналізів Володимир Зеленський приходив сьогодні, 5 квітня.



У першому варіанті вказана дата 2 квітня

У історії редагувань на Facebook можна побачити, що в своєму пості Зеленський змінив одну фотографію.

Не лише журналісти, а й користувачі соціальної мережі одразу підкреслили такий неоднозначний факт.



Скріншот з коментарів до посту Володимира Зеленського

У Eurolab взяли відповідальніть на себе за зміну дати. У лабораторії стверджують, що працівник випадково натиснув на цифру 2 замість 5.

Запевняємо вас, що ця помилка оператора абсолютно не впливає на результат дослідження,

– зазначено на Facebook-сторінці лабораторії.

До слова, кров у Зеленського брав неабихто, а актор та екс-учасник кулінарного шоу "Мастер шеф" – Влад Кірякулов.

Що відомо про здачу аналізів Порошенком і Зеленським?Володимир Зеленський під час заклику Петра Порошенка до проведення дебатів на НСК "Олімпійському" висунув кілька умов. Однією з них було, аби кандидати перед дебатами здали кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків. Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, і здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.



Петро Порошенко, як і Володимир Зеленський, здав кров 5 квітня – для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Вже навіть є перші результати: жодних психоактивних речовин у крові не виявлено.