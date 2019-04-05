Аналізи у Зеленського брав актор "Сватів" та учасник "Мастер шефу"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Клініку Eurolab він обрав замість НСК "Олімпійського", куди приїхав здавати аналізи Петро Порошенко. Там кров у Зеленського брав неабихто, а актор та екс учасник кулінарного шоу "Мастер шеф".

Влад Кірякулов, якому Володимир Зеленський довірив збір крові, наразі справді працює у цьому медичному центрі, але масажистом. Інформація про це є на офіційному сайті.

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Окрім того, Кірякулов знімався у телесеріалі "Свати" та ще низці фільмів, брав участь у проекті "Мастер Шеф". На сайті кулінарного проекту відзначають "інтуїцію та екстрасенсорні здібності" Владислава.



Інформація з сайту Eurolab

Творчі досягнення

У інтерв'ю телеканалу СТБ у 2018 році Кірякулов розповідав, що хоче піти вчитись на косметолога, однак Голлівуд – у приорітетах.

Хочу вивчити англійську і через кілька років поїхати до Голлівуду на проби. коли я там жив, не було часу піти на кастинг. А моя мрія – знятися у голлівудському фільмі,

– казав тоді він.

У соцмережах Кірякулова можна знайти справді цікаві фото, до прикладу – із Міхеілом Саакашвілі. Зазначимо, що це фото влад опублікував 5 березня 2018 року, а депортували політика з території України у лютому 2018 року.

Зазначимо, Володимир Зеленський не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському", бо там "немає відповідного обладнання". Саме він озвучив таку умову для проведення дебатівю Eurolab шоумен і кандидат у президенти обрав, мабуть, невипадково. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.

Як Зеленський здавав аналізи: дивіться відео

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Що ще відомо про Андрія Пальчевського?Він закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві. Серед підприємств, заснованих в Україні – "Харчова ароматика", "Євролаб", "Центр лабораторних досліджень", "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України". З 2009 по 2010 рік – директор благодійної організації "Благодійний фонд "Євролаб". Працював телеведучим на телеканалі "Інтер" та на "Першому національному". З 2017 році працював ведучим на телеканалі "Прямий". Проте наразі у переліку ведучих телеканалу він не вказаний.

Петро Порошенко, як і Володимир Зеленський, здав кров 5 квітня – для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Вже навіть є перші результати: жодних психоактивних речовин у крові.

Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте вже невдовзі Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.