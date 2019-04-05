Зеленський не захотів здавати аналізи на НСК "Олімпійському"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що не захотів здавати аналізи на НСК "Олімпійському" разом з чинним главою держави Петром Порошенком, бо там немає лабораторії.

Про це політик сказав журналістам після здачі аналізів у лабораторії "Eurolab".

Читайте також: Порошенко запропонував провести дебати з Зеленським у три етапи

Там (на "Олімпійському" – 24 канал) немає лабораторії. Ніхто не знає про існування там медичної лабораторії експертизи. Тому, дуже дивне було запрошення,

– сказав Зеленський.

Він також пояснив, чому обрав для здачі аналізів лабораторію свого "друга". Зауважимо, засновником клініки Eurolab є президент Андрій Пальчевський, який активно підтримує шоумена і має подвійне громадянство – українське та російське.

"Ми говоримо не про тих, хто бере кров, а про лабораторію. Тут не просто взяли кров, тут є лабораторія", – додав він.

Зеленський також згідний здати волосся і нігті на аналізи, якщо це буде потрібно.

Шоумен додав, що більше не буде ставити умов Петру Порошенку для участі у дебатах, бо "треба виконувати ті умови, які вже сказані".

Що відомо про дебати Порошенка і Зеленського? Президент Петро Порошенко одразу після результатів екзит-полу викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.



Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Проте, артист висунув кілька умов главі державі та забажав, аби вони пройшли на стадіоні "Олімпійський", на них мали змогу бути присутні звичайні українці, а трансляцію вести усі телеканали. Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Однією з вимог Зеленського було, аби кандидати перед дабатами здали кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків. Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, і здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.