Зеленский объяснил, почему не сдал анализы на "Олимпийском" вместе с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что не захотел сдавать анализы на НСК "Олимпийском" вместе с действующим главой государства Петром Порошенко, потому что там нет лаборатории.

Об этом политик сказал журналистам после сдачи анализов в лаборатории "Eurolab".

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Там (на "Олимпийском" – 24 канал) нет лаборатории. Никто не знает о существовании там медицинской лаборатории экспертизы. Поэтому, очень странное было приглашение,

– сказал Зеленский.

Он также объяснил, почему выбрал для сдачи анализов лабораторию своего "друга". Заметим, основателем клиники Eurolab является президент Андрей Пальчевский, который активно поддерживает шоумена и имеет двойное гражданство – украинское и российское.

"Мы говорим не о тех, кто берет кровь, а о лаборатории. Здесь не просто взяли кровь, здесь есть лаборатория", – добавил он.

Зеленский также согласен сдать волосы и ногти на анализы, если это потребуется.

Шоумен добавил, что больше не будет ставить условий Петру Порошенко для участия в дебатах, потому что "надо выполнять те условия, которые уже сказаны".

Что известно о дебатах Порошенко и Зеленского? Президент Петр Порошенко сразу после результатов экзит-пола вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, однако, в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.



Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты. Однако, артист выдвинул несколько условий главе государства и пожелал, чтобы они прошли на стадионе "Олимпийский", на них могли присутствовать обычные украинцы, а трансляцию могли вести все телеканалы. Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Одним из требований Зеленского было, чтобы кандидаты перед дабатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.