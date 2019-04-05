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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский объяснил, почему не сдал анализы на "Олимпийском" вместе с Порошенко

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      Зеленский не захотел сдавать анализы на НСК "Олимпийском"
      Зеленский не захотел сдавать анализы на НСК "Олимпийском" / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что не захотел сдавать анализы на НСК "Олимпийском" вместе с действующим главой государства Петром Порошенко, потому что там нет лаборатории.

      Об этом политик сказал журналистам после сдачи анализов в лаборатории "Eurolab".

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      Там (на "Олимпийском" – 24 канал) нет лаборатории. Никто не знает о существовании там медицинской лаборатории экспертизы. Поэтому, очень странное было приглашение,
      сказал Зеленский.

      Он также объяснил, почему выбрал для сдачи анализов лабораторию своего "друга". Заметим, основателем клиники Eurolab является президент Андрей Пальчевский, который активно поддерживает шоумена и имеет двойное гражданство – украинское и российское.

      "Мы говорим не о тех, кто берет кровь, а о лаборатории. Здесь не просто взяли кровь, здесь есть лаборатория", – добавил он.

      Зеленский также согласен сдать волосы и ногти на анализы, если это потребуется.

      Шоумен добавил, что больше не будет ставить условий Петру Порошенко для участия в дебатах, потому что "надо выполнять те условия, которые уже сказаны".

      Что известно о дебатах Порошенко и Зеленского? Президент Петр Порошенко сразу после результатов экзит-пола вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, однако, в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.

      Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты. Однако, артист выдвинул несколько условий главе государства и пожелал, чтобы они прошли на стадионе "Олимпийский", на них могли присутствовать обычные украинцы, а трансляцию могли вести все телеканалы. Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Одним из требований Зеленского было, чтобы кандидаты перед дабатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.

       

       

       

       

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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