Порошенко предложил провести дебаты с Зеленским в три этапа

Президент Украины Петр Порошенко считает, что его дебаты накануне второго тура выборов с Владимиром Зеленским могут проходить не в один, а в три этапа.

Об этом глава государства сказал после сдачи анализов на НСК "Олимпийском".

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Он отметил, что дебаты между кандидатами состоятся, ведь это требование украинского законодательства.

Было бы хорошо, если бы дебаты состоялись в несколько этапов. Дебаты о позиции относительно ключевого полномочия верховного главнокомандующего, о программе укрепления обороны и безопасности. Второй этап – по внешней политике. И третий этап дебатов – о защите конституционных прав и свобод украинских граждан,

– заявил Порошенко.

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