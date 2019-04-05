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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко предложил провести дебаты с Зеленским в три этапа

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      Петр Порошенко предлагает сделать дебаты в три тура
      Петр Порошенко предлагает сделать дебаты в три тура / Фото 24 канала

      Президент Украины Петр Порошенко считает, что его дебаты накануне второго тура выборов с Владимиром Зеленским могут проходить не в один, а в три этапа.

      Об этом глава государства сказал после сдачи анализов на НСК "Олимпийском".

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      Он отметил, что дебаты между кандидатами состоятся, ведь это требование украинского законодательства.

      Было бы хорошо, если бы дебаты состоялись в несколько этапов. Дебаты о позиции относительно ключевого полномочия верховного главнокомандующего, о программе укрепления обороны и безопасности. Второй этап  по внешней политике. И третий этап дебатов – о защите конституционных прав и свобод украинских граждан,
      заявил Порошенко.

       

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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