Порошенко встретился с Макроном во Франции: фото, видео

Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, встретился в Париже со своим коллегой, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили политическую ситуацию в Украине и ее задачи на будущее.

Встреча Порошенко и Макрона прошла в Елисейском дворце с участием Республиканской гвардии. Французский президент напомнил, что Париж привержен Украине, и хочет видеть, как она движется вперед.

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В Елисейском дворце заметили – эти переговоры не являются исключительными, хотя и произошли за 9 дней до второго тура президентских выборов в Украине.

Заметим, президент Франции 12 апреля также провел встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Она прошла в неформальной обстановке.

Первые фото с места встречи Петра Порошенко и Эммануэля Макрона:



Петр Порошенко и Эмануэль Макрон, встреча президентов 12 апреля 2019 года во Франции

Смотрите видео ("5 канал"), как Эмануэль Макрон встречал Петра Порошенко:

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Что обещает сделать Порошенко, если во второй раз станет президентом

Когда состоится второй тур выборов президента?21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны дать украинцам ответы на ряд вопросов.



Для голосования во втором туре выборов нужно взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.