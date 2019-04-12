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      Порошенко встретился с Макроном во Франции: фото, видео

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      Встреча Порошенко с Макроном - видео и фото встречи 12 апреля 2019
      Порошенко и Макрон встретились во Франции / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, встретился в Париже со своим коллегой, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили политическую ситуацию в Украине и ее задачи на будущее.

      Встреча Порошенко и Макрона прошла в Елисейском дворце с участием Республиканской гвардии. Французский президент напомнил, что Париж привержен Украине, и хочет видеть, как она движется вперед.

      Читайте также: Зеленский и Макрон встретились во Франции: фото и видео

      В Елисейском дворце заметили – эти переговоры не являются исключительными, хотя и произошли за 9 дней до второго тура президентских выборов в Украине.

      Заметим, президент Франции 12 апреля также провел встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Она прошла в неформальной обстановке.

      Первые фото с места встречи Петра Порошенко и Эммануэля Макрона:

      Макрон, Порошенко
      Петр Порошенко и Эмануэль Макрон, встреча президентов 12 апреля 2019 года во Франции

      Смотрите видео ("5 канал"), как Эмануэль Макрон встречал Петра Порошенко:

      Новость дополняется...

       

       


      Что обещает сделать Порошенко, если во второй раз станет президентом

      Когда состоится второй тур выборов президента?21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны дать украинцам ответы на ряд вопросов.

      Для голосования во втором туре выборов нужно взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Новости политики Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: 24 канал
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