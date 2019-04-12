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      Порошенко зустрівся з Макроном у Франції: фото, відео

      1037 Читать новость на русском
      Зустріч Порошенко з Макроном - відео та фото зустрічі 12 квітня 2019
      Порошенко і Макрон зустрілися у Франції / twitter.com/poroshenko

      Президент України Петро Порошенко, який балотується на другий термін, зустрівся у Парижі з своїм колегою, президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили політичну ситуацію в Україні та її завдання на майбутнє.

      Зустріч Порошенка і Макрона пройшла у Єлисейському палаці за участю Республіканської гвардії. Французький президент нагадав, що Париж прихильний до України, і хоче бачити, як вона рухається уперед.

      Читайте також: Зеленський і Макрон зустрілися у Франції: фото та відео

      У Єлисейському палаці зауважили – ці переговори не є винятковими, хоча і відбулися за 9 днів до другого туру президентських виборів в Україні.

      Зауважимо, президент Франції 12 квітня також провів зустріч з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським. Вона пройшла у неформальній обстановці.

      Перші фото з місця зустрічі Петра Порошенка та Емануеля Макрона:

       

      Петро Порошенко та Емануель Макрон, зустріч президентів 12 квітня 2019 року у Франції: дивіться фото

       

       

      Дивіться відео ("5 канал"), як Емануель Макрон зустрічав Петра Порошенка:

      Новина доповнюється....

       

       


      Що обіцяє зробити Порошенко, якщо вдруге стане президентом

      Коли відбудеться другий тур виборів президента?21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.

      Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Новини політики Еммануель Макрон Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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