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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський та Порошенко їдуть до Макрона: дати і деталі зустрічей

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      У Макрона підтвердили зустріч із Порошенком та Зеленським
      У Макрона підтвердили зустріч із Порошенком та Зеленським / Фото з відкритих джерел

      Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, зустрінеться із двома кандидатами у президенти України – чинним гарантом Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським.

      Спершу Макрон розмовлятиме із Зеленським, після цього відбудеться зустріч із Порошенком, пише видання Le Monde.

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      Про запланований візит повідомляли у штабі чинного президента, а тепер дати підтвердили у Єлисейському палаці. При цьому тамі не уточнюють, чи перетнуться обоє кандидатів на території французького президента.

      Прийом кандидатів відрізнятиметься. Зустріч із Володимиром Зеленським розпочнеться о 15:00 і відбудеться у достатньо неформальній атмосфері. Натомість Петра Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії.

      У Єлисейському палаці стверджують – ці переговори не винятковими, хоча і відбудуться за 9 днів до другого туру президентських виборів в Україні.

      Мета зустрічей полягає в тому, щоб нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність бачити, як Україна рухається вперед,
      – заявили у президента Франції.

      Окрім того, у Єлисейському палаці також нагадують, що Париж разом із Берліном є учасником "нормандського формату" з врегулювання конфлікту на Донбасі.

      "Ми нагадаємо, в унісон з Берліном, що Україна також повинна докладати зусиль", – зазначили в Єлисейському палаці. 

      Коли відбудеться другий тур виборів президента?21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.

      Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.



      Результати першого туру виборів

       

       

      blog_ava
      Нацполіція посилено охоронятиме Зеленського
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Еммануель Макрон Новини Франції Петро Порошенко
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