Зеленський і Макрон зустрілися у Франції: фото та відео

Кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський приїхав до Єлисейського палацу для зустрі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про теми розмов політиків наразі інформації немає.

Володимир Зеленський приїхав до Парижа у п'ятницю, 12 квітня. Зустріч між ним та французьким лідером має відбутися у досить неформальній атмосфері.

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Володимир Зеленський заїхав на територію Єлисейського палацу. Наразі розмова між політиками продовжується.



Автомобіль із Зеленський приїхав до Єлисейського палацу



Авто із Зеленським заїхало у ворота палацу

Зеленський приїхав до Жлисейського палацу: відео



Зеленський приїхав до Парижа для зустрічі з Макроном/ Getty images

Зеленський зустрівся з Макроном: відео

Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/CKF3q9xSSD — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 квітня 2019 р.

Зазначимо, у цей день із Макроном зустрінеться також чинний президент України Петро Порошенко. Ця зустріч буде більш офіційною – лідер Франції прийматиме Порошенка разом із Республіканською гвардією.

У Єлисейському палаці стверджують – ці переговори не є винятковими, хоча і відбудуться за 9 днів до другого туру президентських виборів в Україні.

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Коли відбудеться другий тур виборів президента?21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.



Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.



Результати першого туру виборів

