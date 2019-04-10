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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко і Зеленський зустрінуться з Макроном, – штаб президента

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      Порошенко і Зеленський планують візит до Макрона, кажуть у штабі чинного українського президента
      Порошенко і Зеленський планують візит до Макрона, кажуть у штабі чинного українського президента / Колаж 24 канал

      Кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч має відбутися 12 квітня в Парижі.

      Про запланований візит Зеленськогої до Макрона заявив на брифінгу речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. Він сказав, що французи по дипломатичних каналах координувалися у цьому питанні з українською стороною.

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      Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, у п’ятницю в Парижі і справді матиме зустріч з Макроном. У той же день у Парижі має бути і Петро Порошенко, і теж зустрічатиметься з Макроном,
      – додав він.

      Окрім того, Порошенко планує 12 квітня провести у Німеччини і переговори з канцлером Ангелою Меркель.

      У штабі Зеленського поки що не підтверджували і не спростовували інформацію про його можливу зустріч із Макроном.

      Коли другий тур виборів президента? 21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.

      Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

      Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Еммануель Макрон Новини Франції Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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