Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном, – штаб президента

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча должна состояться 12 апреля в Париже.

О запланированном визите Зеленского к Макрону заявил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев. Он сказал, что французы по дипломатическим каналам координировались в этом вопросе с украинской стороной.

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Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном,

– добавил он.

Кроме того, Порошенко планирует 12 апреля провести в Германии и переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

В штабе Зеленского пока не подтверждали и не опровергали информацию о его возможной встрече с Макроном.

Когда состоится второй тур выборов президента?

21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы будут среди них выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны дать украинцам ответы на ряд вопросов.



Для голосования во втором туре выборов нужно взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).



Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.