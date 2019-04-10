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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном, – штаб президента

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      Порошенко и Зеленский планируют визит к Макрону, говорят в штабе действующего украинского президента
      Порошенко и Зеленский планируют визит к Макрону, говорят в штабе действующего украинского президента / Коллаж 24 канала

      Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча должна состояться 12 апреля в Париже.

      О запланированном визите Зеленского к Макрону заявил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев. Он сказал, что французы по дипломатическим каналам координировались в этом вопросе с украинской стороной.

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      Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном,
      – добавил он.

      Кроме того, Порошенко планирует 12 апреля провести в Германии и переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

      В штабе Зеленского пока не подтверждали и не опровергали информацию о его возможной встрече с Макроном.

      Когда состоится второй тур выборов президента?
      21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы будут среди них выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны дать украинцам ответы на ряд вопросов.

      Для голосования во втором туре выборов нужно взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

      Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.

       

       

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      Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
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      Теги: Новости политики Новости Украины Ангела Меркель Новости Франции Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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