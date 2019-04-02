Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

Програма Петра Порошенка описує все, що він уже зробив, і обіцяє продовжувати цей курс. Обіцянки ж Володимира Зеленського повторюють заяви його персонажа Василя Голобородька у серіалі "Слуга народу".

Зовнішня політика

Чинний президент Петро Порошенко обіцяє вступити до НАТО І ЄС, зокрема вже у 2023 році подати заявку до Євросоюзу і отримати план дій щодо членства в Альянсі. Водночас Володимир Зеленський згадує лише про НАТО і стандарти для армії. Про євроінтеграцію не говорить нічого.

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Обоє кандидатів обіцяють повернути Крим і Донбас. Якщо чинний гарант хоче тиснути на Росію санкціями і підтримкою міжнародної спільноти, Зеленський хоче витребувати гарантії безпеки у Будапештському форматі, але обіцяє не йти на поступки у переговорах.

Модернізувати армію хоче Петро Порошенко і особливо збирається звернути увагу на протиповітряну і протиракетну облорону. Зеленський ж обіцяє набирати в армію лише за контрактом.



Обіцянки кандидатів у зовнішній політиці та безпеці

Внутрішня політика

У внутрішній політиці кандидати обіцяють теж різне. Петро Порошенко збирається продовжувати децентралізацію і нарешті запустити Антикорупційний суд.

Володимир Зеленський внутрішній політиці присвятив більшу частину своєї програми. Він хоче вирішувати всі питання референдумами і закріпити це законодавчо, вибори до парламенту пропонує проводити за відкрити списками. Обіцяє ремонтувати дороги і збудувати аеропорти у кожному обласному центрі, а всі державні послуги перевести в онлайн.



Обіцянки кандидатів у внутрішній політиці

Соціальна політика

Чинний гарант обіцяє підвищити пенсії і виплати багатодітним сім'ям, завершити медичну реформу. Особливо акцентує на змінах у сільській медицині. Зеленський натомість обіцяє накопичувальну систему пенсій, страхову медицину.

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З нововведень, які пропонує кандидат-шоумен – освітній ваучер для талановитих учнів у школі та економічний паспорт. Кожен громадянин отримуватиме на рахунок кошти від продажу державою землі і корисних копалин.



Обіцянки кандидатів у соціальній політиці

Тим часом на сайті Верховної Ради з'явилася петиція, якою українці хочу зобов'язати проводити публічні дебати кандидатів у президенти перед кожним туром виборів. Її підтримали трохи більше ніж 200 людей.

У першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський (30,22% голосів), далі йдуть Порошенко (15,94%) та Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 2 квітня після обробки майже 100% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів і вже визнала свою поразку.



Результати національного екзит-полу

Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019: