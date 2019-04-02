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      Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

      486 Читать новость на русском
      Володимр Зеленський
      Володимр Зеленський / 24 канал

      Програма Петра Порошенка описує все, що він уже зробив, і обіцяє продовжувати цей курс. Обіцянки ж Володимира Зеленського повторюють заяви його персонажа Василя Голобородька у серіалі "Слуга народу".

      Зовнішня політика

      Чинний президент Петро Порошенко обіцяє вступити до НАТО І ЄС, зокрема вже у 2023 році подати заявку до Євросоюзу і отримати план дій щодо членства в Альянсі. Водночас Володимир Зеленський згадує лише про НАТО і стандарти для армії. Про євроінтеграцію не говорить нічого.

      Читайте також: Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти

      Обоє кандидатів обіцяють повернути Крим і Донбас. Якщо чинний гарант хоче тиснути на Росію санкціями і підтримкою міжнародної спільноти, Зеленський хоче витребувати гарантії безпеки у Будапештському форматі, але обіцяє не йти на поступки у переговорах.

      Модернізувати армію хоче Петро Порошенко і особливо збирається звернути увагу на протиповітряну і протиракетну облорону. Зеленський ж обіцяє набирати в армію лише за контрактом.

      порошенко зеленський програми
      Обіцянки кандидатів у зовнішній політиці та безпеці

      Внутрішня політика

      У внутрішній політиці кандидати обіцяють теж різне. Петро Порошенко збирається продовжувати децентралізацію і нарешті запустити Антикорупційний суд.

      Володимир Зеленський внутрішній політиці присвятив більшу частину своєї програми. Він хоче вирішувати всі питання референдумами і закріпити це законодавчо, вибори до парламенту пропонує проводити за відкрити списками. Обіцяє ремонтувати дороги і збудувати аеропорти у кожному обласному центрі, а всі державні послуги перевести в онлайн.

      зеленський порошенко програма
      Обіцянки кандидатів у внутрішній політиці

      Соціальна політика 

      Чинний гарант обіцяє підвищити пенсії і виплати багатодітним сім'ям, завершити медичну реформу. Особливо акцентує на змінах у сільській медицині. Зеленський натомість обіцяє накопичувальну систему пенсій, страхову медицину.

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      З нововведень, які пропонує кандидат-шоумен – освітній ваучер для талановитих учнів у школі та економічний паспорт. Кожен громадянин отримуватиме на рахунок кошти від продажу державою землі і корисних копалин.

      порошенко зеленський програма вибори
      Обіцянки кандидатів у соціальній політиці

      Тим часом на сайті Верховної Ради з'явилася петиція, якою українці хочу зобов'язати проводити публічні дебати кандидатів у президенти перед кожним туром виборів. Її підтримали трохи більше ніж 200 людей.

      У першому турі виборів президента лідирує Володимир Зеленський (30,22% голосів), далі йдуть Порошенко (15,94%) та Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 2 квітня після обробки майже 100% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів і вже визнала свою поразку.

      зеленський порошенко вибори
      Результати національного екзит-полу

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019:

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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