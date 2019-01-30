Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти

Чинний президент України Петро Порошенко оголосив про те, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах, які відбудуться 31 березня, як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата.

Біографія Петра Порошенка

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Народився Петро Порошенко 26 вересня 1965 року у місті Болград Одеської області.

Освіта

1982-1989 – Київський університет імені Тараса Шевченка. Факультет міжнародних відносин і міжнародного права, спеціалізація: міжнародні економічні відносини.

1984-1986 – служба в армії.

1989-1992 – аспірант-асистент Кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка.

У 2002 захистив в Одеській юридичній академії кандидатську дисертацію на тему "Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні".

Володіє українською, російською, англійською й румунською (молдовською) мовами.

Підприємницька діяльність

У 1990 – 1991 заступник генерального директора Об'єднання малих підприємств та підприємців "Республіка".

1993 – керівник АТ "Біржовий дім "Україна""

1990-ті роки – придбав кілька кондитерських підприємств, які згодом об'єднав у групу "Рошен", яка стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні. У групу входять фабрики й комбінати в Україні, Литві й Росії. Підприємства кондитерської промисловості принесли Порошенкові великі прибутки й прізвисько "шоколадний король".

1993 – 1998 генеральний директор Українського промислово-інвестиційного концерну.

Петро Порошенко був власником ліквідованого 2012 року концерну "Укрпромінвест". Його бізнес також включає в себе верф "Кузня на Рибальському", "Укрпромінвест-Агро", телеканал "5 канал" і ряд інших підприємств. Раніше важливою складовою бізнесу Порошенка була також автомобільна корпорація "Богдан", але 2009 року контрольну частку корпорації придбав його тодішній партнер Олег Свинарчук. Порошенкові також належать підприємства з виробництва скла та крохмалю, страхова компанія та Міжнародний інвестиційний банк.

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Політика

У 1998 році Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук. З 1998 до 2002 – народний депутат України ІІІ скликання.

На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. У грудні 2001 партія "Солідарність" увійшла у виборчий блок Ющенка "Наша Україна", а Порошенко став керівником виборчого штабу. З липня 2004 — заступник керівника штабу коаліції "Сила народу", з моменту створення партії Наша Україна — в її керівництві.

8 лютого 2005 призначений на посаду секретаря РНБО.

2006-2007 - народний депутат України V скликання, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності.

2007-2012 – Голова Ради НБУ.

2009-2010 – Міністр закордонних справ України.

2012 – Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

2012 – народний депутат України VII скликання, співголова Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

1 грудня 2013 року під час сутичок на Банковій Порошенко разом із сином вийшов на захист мирних демонстрантів від міліції та провокаторів. У грудні в перший місяць Євромайдану президентський рейтинг Порошенка виріс до 10.3 %.

Узяв участь у президентських виборах 2014 року, де отримав 54,7 % голосів, переміг у першому турі. Порошенко став наймолодшим президентом України.

Обіцянки Петра Олексійовича: що виконав, а що ні?

З частиною обіцянок Петро Порошенко таки впорався:

Введенння воєнного стану, якщо продовжиться наростання конфлікту на сході країни – 26 листопада президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Того ж дня законопроект було ухвалено. Угода про Асоціацію з ЄС – 21 березня 2014 року в Брюсселі під час позачергового Саміту між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами відбулася церемонія підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Створення Суспільного телебачення – у 2017 році був обраний на відкритому конкурсі перший Голова правління Суспільного мовлення. Наразі суспільне мовлення налічує близько 7 тисяч працівників, 25 філій, 28 радіостанцій та 28 телеканалів. Доступна інформацію про доходи і видатки посадовців та держслужбовців – 1 вересня 2016 року Національне агентство по запобіганню корупції запустило сертифіковану систему електронного декларування доходів чиновників. Закон про поліцію – в Україні з 7 листопада 2015 року набув чинності закон "Про Національну поліцію". Амністія на сході країни всім, у кого немає крові на руках – 20 червня 2014 року президент Порошенко ввів у дію Указ для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який і передбачає амністію на сході країни. Томос та мирні та добровільні переходи парафій до ПЦУ – 28 січня 2019 року президент Порошенко підписав закон, який передбачає механізми переходів релігійних організацій до ПЦУ.

З великою частиною передвиборчих обіцянок гарант впоратися так і не зміг. Що обіцяв Петро Порошенко:

АТО має і буде тривати години – 30 квітня 2018 року на зміну АТО прийшла Операція Об’єднаних сил. Назва змінилась, однак війна триває і досі. У 2018 році Порошенко все ж попросив в українців вибачення за те, що у 2014 році помилився, заявивши про швидке завершення АТО на Донбасі Продаж компанії Roshen – Порошенко вирішив передати корпорацію Roshen в управління сліпого трасту Rothschild Trust. Тепер український лідер переконує, що бізнес ніяк не контролює, однак кілька разів декларував отримання від нього дивідендів. Порошенко також відмовився продати "5 канал". Низький курс долара – Порошенко запевняв, що поверне курс долара, мовляв, "буде по 10". Натомість під час президентства Порошенка національна валюта продовжила падіння – бувало, сягала і 30 гривень за долар. Дешевий газ і енергозалежність – у 2016 році прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що про енергонезалежність можна буде говорити лише через 3-4 роки. Порошенко пообіцяв, що ціну на газ буде знижено, однак 19 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підняття ціни на газ для населення з 1 листопада 2018 року на 23,5%. Повернення Криму – досі доля окупованого Криму залишається невирішеною. Перекриття офшорів – наразі Україна входить до ТОП-15 країн, що розвиваються, (з 75 юрисдикцій), вражених недугою втечі капіталу в офшори та податкові гавані. Частка зовнішньоекономічних контрактів, в межах яких товар проходить через компанії, зареєстровані в податкових гаванях, перевищує 80%. 1000 гривень в день для учасників АТО – Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%, тобто на 10 тисяч гривень на лінії зіткнення і 4,5 тисячі гривень на місяць в інших районах проведення операції Об'єднаних сил. У будь-якому разі – це менше, аніж обіцяна сума.

Гроші та майно кандидата в президенти

У декларації Петра Порошенка за 2017 рік вказано, що він є власником 3 квартир, 1 будинку площею 1331,70 метрів квадратних у Київській області та великої кількісті земельних ділянок.

Порошенко задекларував 4 картини, камінний набір, годинники, музичний інструмент, світильники, одяг та ювелірні вироби, а також автомобіль.

Доходи президента за 2017 рік склали 16 303 877 гривень, а грошові активи – 812 225 728 гривень.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.