Порошенко: основні тези передвиборчої програми

Петро Порошенко подав до ЦВК документи з наміром балотуватися на другий термін 3 лютого, а 8 лютого на сайті ЦВК опублікували програму кандидата. 24 канал пропонує Вам пригадати її основні тези, адже Порошенко, разом із Зеленським, найімовірніші претенденти на вихід до другого туру виборів президента України 2019 року.

Своїм шляхом – до великої мети

Порошенко у назві програми окреслює стратегічну мету розвитку України – перетворення її на "велику державу вільних і щасливих людей", але – "своїм шляхом".

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У чому ж Петро Порошенко бачить особливості "свого шляху"?

Передусім у поступі до Євросоюзу і НАТО, але перед тим досягнення:

– високих стандартів життя людей,

– верховенства права,

– безпеки і захисту держави,

– регіонального лідерства у аграрному секторі Європи,

– входження до топ-5 глобальних лідерів ІТ-сектору.

І також стати однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи під гаслом "Модна країна, яку відкриває світ".

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Міцний фундамент

Значну частину своєї програми Порошенко присвятив переліку того, що він вважає своїми досягненнями у період обіймання посади президента України. А саме:

– відродження армії,

– створення світової коаліції на підтримку України у протистоянні агресору (Росії),

– підписання угоди з ЄС та безвіз,

– стабільність гривні,

– реформа децентралізації,

– створення антикорупційних органів,

– підтримка та захист української мови,

– Томос про автокефалію та створення Православної церкви України.

При цьому всьому у програмі проголошується основним завданням "подолання бідності" українців.

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Від боротьби за виживання – до сталого розвитку

"Стратегія переходу від глибокої кризи і боротьби за виживання до сталого розвитку базується на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції", – йдеться у програмі кандидата. При цьому Порошенко згадує 5 стратегічних секторів економіки, до яких можна залучити мільярди доларів інвестицій:

– аграрний: переробленої продукції слід експортувати значно більше, ніж сировини;

– ІТ-сектор: перетворити його на креативну індустрію з розвитком високих технологій;

– оборонно-промисловий комплекс;

– авіабудування і космічна галузь;

– суднобудування.

А розвиток інфраструктури загалом та усіх інших галузей повинен автоматично сприяти туристичній галузі, яка є потужною підтримкою для місцевих економік.

Передвиборча програма Петра Порошенка: документ

Що відомо про Петра Порошенка (коротко)? П’ятий президент України (з 7 червня 2014 року), власник корпорації "Roshen" та телевізійного каналу "5 канал", народний депутат III, IV, V та VII скликань, екс-міністр закордонних справ, екс-міністр економічного розвитку та торгівлі.



Колишній член Об’єднаної Соціально-демократичної партії України, очолюваної Віктором Медведчуком, "Партії Регіонів" та партії "Наша Україна" Віктора Ющенка.



На президентських виборах 2014 року з передвиборчою кампанією "Жити по-новому" отримав 54,7% голосів, здобувши перемогу в першому турі. 7 червня 2014 року Порошенко склав присягу та взяв на себе обов’язки Верховного Головнокомандувача України.

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