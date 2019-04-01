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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Що може врятувати Порошенка в другому турі виборів: думка громадського активіста

      694 Читать новость на русском
      Інтерв'ю з Миколою Виговським
      Інтерв'ю з Миколою Виговським / 24 канал

      Володимир Зеленський лідирує відповідно до результатів Національного екзит-полу, за нього проголосували 30,6% виборців, за Петр Порошенка – 17,8%. Про те, як подолати такий відрив – в прямому ефірі 24 каналу розповів громадський активіст Микола Виговський.

      За його словами, він не здивований результатами, адже це було прогнозовано протягом останніх тижнів. 

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      Причиною є, власне, те, яку тактику обрали інші кандидати.

      Якщо будувати передвиборчу кампанія на ненависті, то в кінцевому результаті ти отримуєш отакий нелогічний, можливо, дитячий, але протест. І цей протест виразився в тому, що аж 30% українців, як кажуть екзит-поли, вирішили віддати свій голос за Володимира Зеленського,
      – зазначив Микола Виговський. 

      На його думку, є шанс, що вдругому турі українці проголосують інакше.

      "Але це залежить, насправді, від того, як буде поводити себе Петро Порошенко протягом наступних трьох тижнів. Якщо б я був його радником, як вести йому кампанію, його можуть врятувати такі речі", – сказав громадський активіст.

      Такі два пункти, на думку Виговського, можуть врятувати Порошенка у другому турі:

      1. Причетні до вбивства Катерини Гандзюк Євген Рищук та Андрій Гордєєв мають понести відповідальність.

      2. Український парламент, зокрема, голосами фракції імені Петра Порошенка має ухвалити обіцяний усім давно Виборчий кодекс, який передбачає систему з відкритими списками. 

      Як Мангер і Рищук можуть бути причетним до вбивства Гандзюк?• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      • Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

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      Остаточні результати Національного екзит-полу

      ВІдео: інтерв'ю з Миколою Виговським

       

      Марафон про вибори на 24 каналі

       

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      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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