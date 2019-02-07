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      Журналісти навели доказ зв'язку влади Херсона з вбивством Гандзюк

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      4 лютого виповнилося півроку з моменту нападу на активістку, а замовники нападу так і не покарані.

      Батько Катерини Гандзюк Віктор нещодавно назвав імена ймовірних причетних до замовлення злочину херсонських чиновників.

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      За його словами, член президенської партії голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук та батьківщинівець голова міської облради Владислав Мангер співпрацювали з офіційним підозрюваним – організатором злочину Левіним, на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими хто їх весь цей час покривав, для мене "БПП" і "Батьківщина" – партія вбивць моєї доньки,
      – сказав батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор.

      Активісти закликали "БПП" виключити зі своїх лав Гордєєва й ініціювати його звільнення, а також звільнити його заступника. В "Блоці Петра Порошенка" не відреагували, а також закликали "Батьківщину" звільнити Владислава Мангера.

      Гордєєв Гандзюк активісти Херсон
      Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв

      Гордєєв Гандзюк
      Заступник голови Херсонської ОДА  Євген Рищук

      гАНДЗЮК АКТИВІСТИ
      Голова міської облради Владислав Мангер

      Він, після звинувачень, тимчасово вийшов з лав партії. Проте всі троє і Гордєєв, і Рищук, і Мангер свою причетність до вбивства заперечують. Владислав Мангер спростовує і будь-який зв'язок із ймовірним організатором вбивства – Левіним.

      Водночас, журналісти "Схем" з'ясували, що радник і юрист голови облради за тиждень до нападу на Гандзюк віддав Левіну в користування на 7 років готель Oasis Beach на 57 номерів. 

      гандзюк Облрада Херсону Херсон напади на активістів
      Договір здачі в оренду комплексу Oasis Beach

      Екс-працівники готелю сказали журналістам, що готелем займався в тому числі і син Мангера – Іван.

      Розслідування показує, що все таки вони пов'язані – ще один меседж для "Батьківщини", що він має бути знятий з посади і має це ініціювати саме партія, яка привела його на цю посаду,
      – заявив активіст ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" Богдан Чумак.

      Ще місяць тому Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство вже знає прізвища замовників справи. А вчора він повторив цей меседж знову. Проте жодних процесуальних дій з того часу не було.

      Водночас, Луценко заявляв, що створена парламентом напередодні парламентська Тимчасова слідча комісія лише заважає розслідуванню. Цього тижня депутати мали продовжити роботу ТСК, адже термін її роботи сплив ще вчора. Однак, це питання вже перенесли аж на 19 лютого.

      Комісія – чи не єдиний спосіб слідкувати за розслідуванням. Її члени вже встигли заслухати правоохоронців щодо перебігу резонансних розслідувань нападів на активістів Катерину Гандзюк, Олега Михайлика, Дмитра Булаха, Сергія Стерненка, Віталія Устименка. За минулий рік в Україні сталось більше 50 нападів на активістів. 

      Голова Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявляв, що під час роботи ТСК вони дізналися більше, ніж треба. Як переконує він, мовиться про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.
      Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

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      Автор: Анна Калюжна, Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Новини Херсона ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 канал
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