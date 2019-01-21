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      Вбивство Гандзюк: СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації злочину

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      СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк
      СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Його підозрюють в організації вбивства активістки та виконувачки обов'язків керуючої справами мерії Херсона Катерини Гандзюк.

      Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Особи, які переховуються від органів влади.

      Левіну оголошено про підозру в організації вбивства, здійсненого групою осіб з особливою жорстокістю, з корисливими мотивами. На затримання підозрюваного правоохоронці отримали дозвіл суду.

      Читайте також: Це серійний вбивця, який був помічником депутата, наближеного до голови ОДА, – Найєм про Левіна

      З поля зору правоохоронців Левін зник 19 серпня 2018 року.

      Гандзюк вбивство розшук Левін СБУ
      Оголошення в розшук Левіна, якого підозрюють в організації вбивства Гандзюк

      Нагадаємо, 3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      4 грудня 2018 року Луценко повідомив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується на одному з Карибських островів.

      Про Левіна відомо, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків, тож їй зробили операцію.

      Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.

      4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідували справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.

      Теги: Новини України СБУ Катерина Гандзюк Розслідування Кримінальні новини Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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