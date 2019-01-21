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      Убийство Гандзюк: СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации преступления

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      СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк
      СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в организации убийства активистки и исполняющей обязанности управляющей делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.

      Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти.

      Левину объявлено о подозрении в организации убийства, совершенного группой лиц с особой жестокостью, с корыстными мотивами. На задержание подозреваемого правоохранители получили разрешение суда.

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      Из поля зрения правоохранителей Левин исчез 19 августа 2018 года.

      Гандзюк вбивство розшук Левін СБУ

      Объявление в розыск Левина, которого подозревают в организации убийства Гандзюк

      Напомним, 3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      4 декабря 2018 года Луценко сообщил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Предположительно, Левин сейчас скрывается на одном из Карибских островов.

      О Левине известно, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказаны убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги, поэтому ей сделали операцию.

      По состоянию на 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.

      4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследовали дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.

      Теги: Новости Украины СБУ Новости Херсона Криминальные новости Расследования Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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