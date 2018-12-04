Убийство Гандзюк: Луценко назвал ключевую фигуру в организации преступления

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления.

Такое заявление он сделал во время брифинга в Одессе.

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Как рассказал Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом: его отец получил пожизненный срок, а сам злоумышленник – 15 лет. В то же время глава ГПУ, утверждает, что его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

"Общее количество доказанных убийств – 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано", – отметил он.

Также Луценко отметил, что Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк.

Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу. Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика. На сегодня сошлись все умные версии в отношении заказчика убийства. Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета,

– подытожил генпрокурор.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После этого активисты и журнаноябы заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.