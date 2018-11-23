17:51
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Один из подозреваемых в убийстве Гандзюк может убежать: появились детали

      43 Читати новину українською
      Херсонский областной совет отреагировал на заявления о побеге Мангера
      Херсонский областной совет отреагировал на заявления о побеге Мангера / Фото из открытых источников

      В Херсонской областной раде прокомментировали информацию о возможном бегстве одного из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк – председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Там заявляют, что глава местной ВО "Батькивщина" находится в отпуске.

      Об этом сообщает пресс-служба Херсонского облсовета.

      Читайте также: Убийство Екатерины Ганздюк: журналисты обнародовали новые фамилии в деле

      24 канал писал, что активисты заявили о возможности побега главы местной ВО "Батькивщина" и председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Он вроде бы пытался покинуть пределы страны.

      Зато в ведомстве утверждают, что Мангер сейчас находится в отпуске.

      Председатель Херсонского областного совета находится в отпуске с 19 ноября по 3 декабря. В связи со служебной необходимостью Мангер намерен прервать отпуск и приступить к работе с 26 ноября,
      – говорится в сообщении.

      Также в пресс-службе добавили, что информация о том, что Мангер является подозреваемым в деле Гандзюк, не соответствует действительности.

      "Председатель Херсонского областного совета вместе с другими руководителями органов власти области был допрошен следственными органами в качестве свидетеля", – отметили в ведомстве.

      Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.

      Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк:

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК:​
      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Новости Херсона Расследования Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Губернатор Киевской области агитирует за регионалов (Фото)
       19 августа 2012 , 12:41 6
      В аварию на Житомирщине попали сразу 14 авто: опубликовали фото
       8 января 2017 , 20:58
      "Укртатнафта" хочет искусственно поднять цены на газ для авто
       29 августа , 18:55
      Лига Европы: лидер Лейпцига, вероятно, не сыграет против Зари
       30 августа , 10:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук