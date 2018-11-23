Один из подозреваемых в убийстве Гандзюк может убежать: появились детали

В Херсонской областной раде прокомментировали информацию о возможном бегстве одного из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк – председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Там заявляют, что глава местной ВО "Батькивщина" находится в отпуске.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского облсовета.

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24 канал писал, что активисты заявили о возможности побега главы местной ВО "Батькивщина" и председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Он вроде бы пытался покинуть пределы страны.

Зато в ведомстве утверждают, что Мангер сейчас находится в отпуске.

Председатель Херсонского областного совета находится в отпуске с 19 ноября по 3 декабря. В связи со служебной необходимостью Мангер намерен прервать отпуск и приступить к работе с 26 ноября,

– говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что информация о том, что Мангер является подозреваемым в деле Гандзюк, не соответствует действительности.

"Председатель Херсонского областного совета вместе с другими руководителями органов власти области был допрошен следственными органами в качестве свидетеля", – отметили в ведомстве.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.

Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: