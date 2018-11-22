Убийство Екатерины Гандзюк: один из фигурантов дела может сбежать из страны

Активисты бьют тревогу: один из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк хочет сбежать из страны. Речь идет о главе местной ВО "Батькивщина" и главе Херсонского облсовета – Владиславе Мангере.

Об этом пишут в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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Один из фигурантов дела нападения на Екатерину Гандзюк, человек, который в некоторых источниках указан одним из вероятных заказчиков убийства, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается сбежать из страны,

– говорится в сообщении.

Друзья погибшей активистки просят не допустить того, чтобы кто-либо из подозреваемых мог беспрепятственно покинуть Украину до окончания следствия и наказания виновных.

"Если глава местной ВО "Батькивщина" не причастен к убийству, то почему не остается в Херсоне? Почему не поможет следствию найти правду? Чего пытается убежать? Почему его пресс-служба не может объяснить, куда именно он исчез?"– вопрошают в сообществе.

Там отмечают, что любой побег сочтут проявлением того, что власть и следствие дают возможность вероятным фигурантам дела избежать ответственности.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.

Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: