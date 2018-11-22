Вбивство Катерини Гандзюк: один із фігурантів справи може втекти з країни

Активісти б'ють на сполох: один із фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк хоче втекти із країни. Йдеться про голову місцевої ВО "Батьківщина" та очільника Херсонської облради – Владислава Мангера.

Про це пишуть у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?"

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Один з фігурантів справи нападу на Катерину Гандзюк, людина, яка в деяких джерелах вказана одним із ймовірних замовників вбивства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни,

– йдеться у повідомленні.

Друзі загиблої активістки просять не допустити того, щоб будь-хто з підозрюваних міг безперешкодно залишити Україну до закінчення слідства та покарання винних.

"Якщо голова місцевої ВО "Батьківщина" не причетний до вбивства, то чому не лишається в Херсоні? Чому не допоможе слідству знайти правду? Чого намагається втекти? Чому його прес-служба не може пояснити, куди саме він зник?" – запитують у спільноті.

Там зазначають, що будь-яку втечу вважатимуть проявом того, що влада і слідство дають можливість вірогідним фігурантам справи уникнути відповідальності.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.

Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: